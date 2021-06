Thông điệp 'Bình An' nơi rẻo cao biên giới Nghệ An

Lan tỏa thông điệp “Bình An”

Việc ông Nhưn, một người dân được các đoàn thể, xã hội dang tay giúp ổn định cuộc sống khiến chính quyền thôn bản ở Na Loi hết sức vui mừng. Song, để có được những “phép màu” đến với gia đình ông Nhưn, là nhờ sự cưu mang, thương yêu của cả cộng đồng xã hội. Sức mạnh nhân ái đã nâng cánh ước mơ của ông Lương Văn Nhưn, chắp thêm động lực để xã hội có thêm một gia đình hạnh phúc.

Trước đây, ngôi nhà cũ của đôi vợ chồng nghèo khó này nằm ở cuối bản Piêng Lau, cách khá xa trung tâm bản, địa thế chật hẹp. Sau khi có nhà tài trợ ủng hộ xây nhà, ông Nhưn muốn chuyển đến xây nhà mới ở vị trí rộng rãi, thuận tiện hơn. Để đáp ứng nguyện vọng của ông, chính quyền xã đã cử người khảo sát, tìm địa điểm thích hợp, rồi vận động kinh phí thuê máy san gạt nền nhà để bàn giao cho các nhà hảo tâm xây dựng. Vị trí mà gia đình lựa chọn để xây nhà mới nằm trên đỉnh một quả đồi thoai thoải, khá rộng rãi thoáng mát. Song, để có được ngôi nhà như hiện tại, việc vận chuyển nguyên vật liệu xây nhà là cả một việc nan giải. Bằng sự kêu gọi của chính quyền địa phương, bản thân lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền xã và các đoàn thể nơi đây cùng với anh Lô Khánh Khang là những người đã nhiệt tâm trực tiếp tham gia giúp đỡ vợ chồng ông Nhưn xây nhà mới.

Không chỉ là chuyện xây nhà, việc ra đời của cậu bé Lương Bình An, con trai của vợ chồng ông Lương Văn Nhưn cũng để lại bao hồi ức vui vẻ cho người dân nơi đây, cho những người tạo nên “phép màu” cho đôi vợ chồng này. Và suốt 9 tháng 10 ngày bà Lương Thị Phênh mang thai, cùng với nguồn tài trợ sữa dinh dưỡng nhà hảo tâm ở Hà Nội, chính quyền và các đoàn thể ở Na Loi cũng cắt cử người thường xuyên đến nhà thăm hỏi, giúp đỡ bà Phênh chăm sóc sức khỏe. Thời gian bà Phênh mang thai, ông Lương Văn Nhưn được chính quyền và người dân tạo điều kiện giúp đỡ nhận thêm nương rẫy để ông trồng lúa, ngô và tranh thủ đi làm thuê kiếm tiền.

Ngày bà Lương Thị Phênh đến kỳ sinh nở, vì bị bướu cổ phải mổ đẻ, bệnh viện huyện đề nghị chuyển tuyến để đảm bảo an toàn cho mẹ con sản phụ. Trong quá trình bà Phênh đến viện sinh con, toàn bộ chi phí đều do các nhà hảo tâm hỗ trợ.

“Tôi đặt tên cho con trai của vợ chồng ông Nhưn là Lương Bình An, hy vọng cháu sẽ có một đời bình an may mắn. Câu chuyện của ông Nhưn thực sự đã lan tỏa được ý nghĩa của lòng yêu thương, giúp đem lại niềm tin vào sự tốt đẹp của cuộc sống, cho thấy cuộc đời vẫn còn thật nhiều những tấm lòng thơm thảo. Thời gian tới đây, chính quyền và các đoàn thể sẽ tiếp tục quan tâm, giúp đỡ gia đình của bé Bình An. Song, với chặng đường còn dài, rất mong sẽ có thêm nhiều tấm lòng đến với người dân Na Loi, đến với gia đình nhỏ của bé Bình An, để cháu lớn lên trong tình thương yêu của cộng đồng như bố mẹ cháu đã được nhận”, Chủ tịch UBND xã Na Loi Pịt Thị Hà tâm sự.