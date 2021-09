Thống kê gây lo lắng khi 12 tuyển thủ ĐT Việt Nam chấn thương trong 2 năm

Theo thống kê, chỉ trong vòng 2 năm qua, có tổng cộng 12 tuyển thủ dính chấn thương trong quá trình tập luyện và thi đấu cùng đội tuyển Việt Nam hoặc chinh chiến ở V-League (không tính các trường hợp đau nhẹ).



Chỉ trong vòng 2 năm qua, có đến 12 tuyển thủ ĐT Việt Nam dính chấn thương trong quá trình tập trung, thi đấu cùng đội tuyển hoặc chinh chiến tại V-League. Ảnh tư liệu

Nhóm chấn thương dây chằng đầu gối gồm 7 trường hợp: Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Trần Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu, Đỗ Duy Mạnh, Trần Minh Vương và Phan Văn Đức. Các ca bị căng cơ, rách cơ gồm 4 người: Nguyễn Quang Hải, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thành Chung và Nguyễn Trọng Hoàng. Cái tên còn lại là Đỗ Hùng Dũng, với chấn thương gãy ống đồng.



Nhìn vào danh sách dài dằng dặc kể trên, có thể thấy, chấn thương là nỗi ám ảnh tới nhường nào đối với ĐT Việt Nam cũng như HLV Park Hang- seo. Việc không có được đội hình mạnh nhất ở giải đấu cũng ảnh hưởng không nhỏ tới thành tích của toàn đội. Quan trọng, không phải tuyển thủ nào cũng có thể lấy lại phong độ tốt nhất sau khi bình phục.



Tới hiện tại, Hùng Dũng, Minh Vương, Thành Chung, Đình Trọng và Tiến Dũng vẫn nằm trong danh sách "bệnh binh" theo thứ tự từ nặng đến nhẹ. Trong đó, chỉ có Bùi Tiến Dũng về cơ bản đã gần như bình phục hoàn toàn. Còn lại đều cần thêm thời gian để điều trị dứt điểm.

Các trường hợp chấn thương kể trên đến từ những lý do không hoàn toàn giống nhau. Thậm chí, có trường hợp cầu thủ tự bị tổn thương chứ không phải do tranh chấp hay đấu đối kháng. Dĩ nhiên, cũng có một số ca chấn thương do hoạt động với cường độ cao, va chạm quyết liệt với đối thủ mà tiêu biểu là Thành Chung mới đây.

Trong các ca chấn thương vừa liệt kê, có nhiều trường hợp xảy ra vào thời điểm giải quốc nội và quốc tế đan xen nhau nhưng cũng không hiếm trường hợp tới khi mùa giải năm nay đã dừng từ tháng 5.

Một cầu thủ chia sẻ: "Thông thường khi V-League đá dồn thì chúng tôi có nguy cơ quá tải khi nâng khối lượng những ngày đầu tập trung tuyển Việt Nam. Ngược lại, lần này khi giải đã ngưng từ tháng 5, một thời gian dài không thi đấu nên khi tập chay nhiều, bản thân anh em cũng bị căng cơ.

Các cầu thủ phải dốc sức trước các đối thủ mạnh dẫn tới quá tải. Ảnh tư liệu P.V

Việt Nam từng có lợi thế ở vòng loại thứ 2 khi V-League vẫn đá trong khi các nước khác bị hoãn dài hạn. Nhưng đến vòng loại thứ 3, chúng ta bị nặng chân trong cảnh các đối thủ đang có nhịp thi đấu tốt.



Đặc biệt, những đối thủ ở vòng loại thứ 3 đều thuộc tốp mạnh nhất châu lục, trận nào cũng như "leo núi" khiến anh em đều phải dốc hết sức, đá kiểu vượt ngưỡng nên nguy cơ chấn thương và quá tải sẽ rủi ro hơn trước rất nhiều”.

Từ nay đến tháng 3/2022, ĐT Việt Nam còn tổng cộng 8 trận đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, chưa kể AFF Cup dự kiến khởi tranh từ ngày 5 - 31/12/2021. Do đó, các học trò của HLV Park vẫn đứng trước rủi ro chấn thương rất cao.

Cựu HLV tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng đưa ra giải pháp: "Việc V-League bị ngưng như thế này sẽ khiến tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Trước mắt, chúng ta có U22 Việt Nam để làm quân xanh. Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) nên chăng tính toán việc liên hệ với một số đội đã dừng bước ở vòng loại thứ 2 để đá giao hữu.

Như tháng 10 tới, tuyển Việt Nam sẽ đá 2 trận tại UAE (gặp Trung Quốc và Oman), chúng ta có thể tìm đội bóng ở khu vực này làm đối tượng giao hữu, giúp cầu thủ lấy cảm giác trước khi bước vào thực chiến.

Ngoài ra, một vấn đề khác cần lưu tâm là hạn chế tránh để cầu thủ đá khi chưa hoàn toàn bình phục, có thể dẫn đến rủi ro chấn thương nặng cho các cầu thủ. Việc hồi phục sau chấn thương là cực kỳ quan trọng để tránh tái phát".

Trọng Hoàng từng nhiều lần gặp chấn thương nặng. Ảnh tư liệu

Trọng Hoàng là cầu thủ lớn tuổi nhất nhì ĐT Việt Nam, cũng từng bị rách cơ đùi và tổn thương cơ nhưng đều hồi phục rất nhanh. Nền tảng thể lực của hậu vệ gốc Nghệ An là vô cùng đáng nể. Nói về bí quyết của mình, Trọng Hoàng bày tỏ:



"Tôi thường có thói quen đi ngủ sớm, không hút thuốc lá và hạn chế các thức uống có cồn. Ngoài ra, những ngày không tập cùng CLB hay đội tuyển tôi cũng cố gắng tập duy trì thể lực mỗi ngày để tích lũy".

Chính nhờ sinh hoạt điều độ mà Trọng Hoàng vẫn khỏe, cộng thêm tinh thần tập luyện nghiêm túc, ý thức giữ gìn thể lực tốt nên ít bị chấn thương. Ngay cả khi bị đau, anh cũng luôn phục hồi nhanh hơn dự kiến và khiến HLV Park vô cùng hài lòng.