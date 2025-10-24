Thời sự Thống nhất chủ trương xây dựng dự thảo nghị quyết về phát triển xã Diễn Châu Chiều 24/10, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì phiên họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để nghe, cho ý kiến và quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền.

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí đại diện ban Đảng Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng phụ trách Nghệ An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; cùng lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ban, ngành.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì phiên họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Phạm Bằng

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã nghe và cho ý kiến chủ trương về việc xây dựng Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Xây dựng và phát triển xã Diễn Châu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" nhằm định hướng để phát triển xã Diễn Châu một cách tổng thể, toàn diện.

Trong nội dung Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 có xác định “nâng cấp đô thị Diễn Châu và huyện Đô Lương là điểm kết nối giữa các huyện phía Tây với thành phố Vinh, Khu kinh tế Đông Nam và các huyện ven biển”.

Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Tại Quyết định số 1059/QĐ-TTg ngày 14/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cũng xác định "tập trung đầu tư 6 trung tâm đô thị: đô thị Vinh mở rộng, đô thị Hoàng Mai (phát triển gắn với Quỳnh Lưu), đô thị Thái Hoà (phát triển gắn với Nghĩa Đàn), đô thị Diễn Châu, đô thị Đô Lương, đô thị Con Cuông".

Cùng đó, Chương trình hành động số 68-CT/TU ngày 15/11/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị đã xác định nhiệm vụ “Nâng cấp đô thị Diễn Châu với chức năng đô thị nằm ở trung tâm vùng phía Đông của tỉnh”.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Từ ngày 1/7/2025 thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, huyện Diễn Châu chấm dứt hoạt động và thành lập cấp xã mới. Xã Diễn Châu mới có vị trí trung tâm, là vùng lõi của huyện Diễn Châu cũ, có điều kiện tự nhiên thuận lợi, dân số đông, kinh tế phát triển đa dạng, đặc biệt trong các lĩnh vực dịch vụ, thương mại, du lịch biển và khai thác, chế biến thủy hải sản.

Đây là lợi thế quan trọng để hình thành, phát triển đô thị, phù hợp với chức năng đô thị trung tâm vùng phía Đông của tỉnh. Tạị Nghị quyết số 01- NQ/ĐH của Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Diễn Châu lần thứ I xác định phấn đấu đến 2030, xã Diễn Châu trở thành phường trực thuộc tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy kết luận nội dung phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thống nhất chủ trương xây dựng dự thảo Nghị quyết về "Xây dựng và phát triển xã Diễn Châu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" và xác định đây là nghị quyết phát triển toàn diện, tổng thể xã Diễn Châu.

Nhấn mạnh đây là nghị quyết đặc thù, là nghị quyết mẫu để phát triển các địa phương sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là các địa phương phát triển thành đô thị, Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Diễn Châu chủ trì xây dựng dự thảo Nghị quyết.

Ban Thường vụ Đảng uỷ UBND tỉnh và các quan chuyên môn hướng dẫn, hỗ trợ xã Diễn Châu; các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh uỷ tham gia hỗ trợ các nội dung trong quá trình xây dựng và trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua nghị quyết.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tham dự phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thống nhất kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn ngân sách Trung ương. Theo công văn của Bộ Tài chính, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn ngân sách Trung ương bố trí cho tỉnh Nghệ An hơn 4.556,4 tỷ đồng (không bao gồm vốn thực hiện các chương trình MTQG và thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị); trong đó vốn trong nước hơn 4.109,6 tỷ đồng, vốn nước ngoài 446,85 tỷ đồng.

Bám sát các nguyên tắc phân bổ, Thường trực Tỉnh ủy thống nhất bố trí vốn trong nước thực hiện nhiệm vụ, đề án, dự án, công trình quan trọng quốc gia giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng cho dự án đầu xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thuỷ với số vốn 3.800 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, bố trí cho vốn 3 dự án chuyển tiếp theo tiến độ, gồm: Dự án xây dựng mới Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (giai đoạn 2); dự án cải tạo, nâng cấp các tuyến kênh thuộc hệ thống thuỷ lợi Nam Nghệ An; dự án Kho lưu trữ chuyên dụng - Trụ sở Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An. Cùng đó, bố trí vốn cho dự án cầu vượt nối Quốc lộ 7C với đường N5 qua Quốc lộ 1 và đường sắt Bắc Nam.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tham dự phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Đối với vốn nước ngoài, bố trí cho 4 dự án: Dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải, rác thải các bệnh viện tỉnh Nghệ An sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức; dự án tăng cường hệ thống y tế tuyến tỉnh, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2023; dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Hoàng Mai thuộc dự án cải thiện cơ sở hạ tầng nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu 4 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ; dự án hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu khu vực thành phố Vinh cũ, tỉnh Nghệ An.

Đối với kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn ngân sách Trung ương, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung đề nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thủ tục đầu tư dự án đầu xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thuỷ để đảm bảo việc giao vốn theo quy định.