Kinh tế Thống nhất danh mục giấy tờ, phương tiện và hàng hóa qua lại cửa khẩu phụ Thanh Thủy - Nậm On Ngày 12/7, đoàn công tác 2 tỉnh Nghệ An (Việt Nam) và Bôlykhămxay (Lào) họp hội nghị song phương liên ngành trao đổi, thống nhất về danh mục các loại giấy tờ có giá trị khi người, phương tiện và hàng hóa qua lại cửa khẩu phụ Thanh Thủy - Nậm On.

Tham dự hội nghị, về phía đoàn liên ngành tỉnh Bôlykhămxay, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào có đồng chí Khăm-vén Păn-nha-nu-vông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác biên giới tỉnh Bôlykhămxay làm trưởng đoàn.

Về phía đoàn liên ngành tỉnh Nghệ An (Việt Nam) do đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hoài Thu

Đẩy mạnh hợp tác toàn diện giữa chính quyền và nhân dân 2 tỉnh

Phát biểu chào mừng đoàn công tác liên ngành của tỉnh Bôlykhămxay, đồng chí Lê Hồng Vinh bày tỏ vui mừng đón đồng chí Khăm-vén Păn-nha-nu-vông và các thành viên đoàn công tác đến làm việc tại Nghệ An. Đây là hoạt động quan trọng để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân 2 tỉnh đi lại, giao thương hàng hóa, đồng thời, phát huy tiềm năng, lợi thế của 2 tỉnh, 2 quốc gia thông qua cửa khẩu này.

Đồng chí Lê Hồng Vinh nhấn mạnh, với tiềm năng, lợi thế của Nghệ An như nằm ở khu vực miền Trung, cách Thủ đô Hà Nội 300 km, cách Thành phố Hồ Chí Minh 1.200 km, Nghệ An có diện tích 16.500 km2, lớn thứ hai cả nước, dân số 3,4 triệu người, đứng thứ 4 cả nước; đường biên giới tiếp giáp 3 tỉnh của Lào dài 468 km… việc mở cửa khẩu phụ Thanh Thủy - Nậm On là tiền đề quan trọng để tương lai nâng cấp thành cửa khẩu chính, cửa khẩu quốc tế.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An phát biểu chào mừng đoàn công tác tỉnh Bôlykhămxay. Ảnh: Hoài Thu

Giai đoạn trước mắt, việc mở cửa khẩu phụ nhằm tạo điều kiện để nhân dân hai bên biên giới qua lại thăm thân, giao thương hàng hóa, phát triển tiềm năng du lịch của cả hai bên. Đồng thời, với quỹ đất đai rộng lớn của tỉnh Bôlykhămxay sẽ là tiềm năng lớn để giao lưu phát triển kinh tế nông nghiệp, dịch vụ, du lịch giữa hai bên thông qua Cửa khẩu Thanh Thủy - Nậm On. Vì vậy, thông qua hội nghị lần này mong muốn hai bên phối hợp, hoàn thiện thống nhất các nội dung để cửa khẩu phụ Thanh Thủy - Nậm On sớm đi vào hoạt động. Và đây cũng là hoạt động thúc đẩy để 2 Chính phủ, 2 tỉnh sớm nâng cấp thành cửa khẩu chính.

Các đại biểu đoàn liên ngành tỉnh Bôlykhămxay tại hội nghị. Ảnh: Hoài Thu

Đồng chí Khăm-vén Păn-nha-nu-vông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác biên giới tỉnh Bôlykhămxay cũng trao đổi, khẳng định sự vui mừng và vinh dự nhận lời mời của tỉnh Nghệ An tiến hành cuộc làm việc trên tinh thần của những người anh em một nhà. Đồng chí mong muốn hai bên sẽ sớm thống nhất cao các nội dung dự kiến thông qua hội nghị này, góp phần thúc đẩy, nâng cao các hoạt động giao lưu, hợp tác giữa 2 tỉnh từ năm 2015 đến nay.

Tại hội nghị, đồng chí Khăm-vén Păn-nha-nu-vông cũng giới thiệu về các tiềm năng của tỉnh Bôlykhămxay: Là tỉnh nằm ở miền Trung của Lào, dân số 324.000 người, có vị trí địa lý chiến lược nằm trong hành lang kinh tế Đông - Tây của Lào, giáp 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh của Việt Nam. Tầm nhìn chiến lược của tỉnh là xây dựng thành trung tâm logistic, đang hoàn thành dự án xây dựng cầu giữa Lào - Thái Lan, cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn… Những dự án lớn giữa 2 nước sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động giao thương kinh tế và nhiều lĩnh vực khác giữa 2 tỉnh, 2 quốc gia.

Đồng chí Khăm-vén Păn-nha-nu-vông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác biên giới tỉnh Bôlykhămxay phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoài Thu

Trao đổi tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Vinh mong muốn tỉnh Bôlykhămxay và Chính phủ Lào tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp của Nghệ An triển khai các hoạt động đầu tư tại Lào, trao đổi cung cấp thêm những thông tin tại hội nghị cấp cao sắp tới giữa 2 Chính phủ. Đề xuất hai bên trao đổi thêm về các quy định về tạm nhập, tái xuất để giúp việc vận chuyển hàng hóa, thiết bị thông thương qua cửa khẩu phụ Thanh Thủy - Nậm On được thuận lợi, đặc biệt là vận chuyển thiết bị phục vụ xây dựng Nhà máy Điện gió Trường Sơn.

Thống nhất thủ tục thông thương

Qua trao đổi, thảo luận giữa 2 đoàn công tác, hội nghị thống nhất các nội dung trên tinh thần thẳng thắn, chân tình, tin tưởng, đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa 2 nước Việt Nam - Lào, 2 tỉnh Nghệ An - Bôlykhămxay, đặc biệt là những kết quả đạt được trong công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới và phát triển kinh tế cửa khẩu từ trước đến nay.

Các đại biểu đoàn công tác tỉnh Nghệ An tham dự hội nghị. Ảnh: Hoài Thu

Đồng chí Khăm-vén Păn-nha-nu-vông đề nghị sớm tiến hành các thủ tục để trình Chính phủ hai bên tiến tới nâng cấp thành cửa khẩu chính, đảm bảo đúng quy định pháp luật và các văn bản liên quan mà 2 tỉnh, 2 Chính phủ đã ký kết từ trước đến nay.

Việc thông thương cửa khẩu cũng tạo điều kiện cho các nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại tỉnh Bôlykhămxay, thúc đẩy xuất, nhập khẩu các trang thiết bị, máy móc, vận chuyển thiết bị qua cửa khẩu được thuận lợi; trước hết là Dự án Nhà máy Điện gió Trường Sơn đang tiến hành tại tỉnh Bôlykhămxay, với tổng công suất 600MW, tổng mức đầu tư gần 900 triệu USD. Hiện tuyến đường 14 km từ cửa khẩu phụ Thanh Thủy - Nậm On đến trung tâm huyện Nậm On đang thực hiện nâng cấp, đoàn công tác mong muốn tỉnh Nghệ An hỗ trợ, tạo điều kiện để thi công nhanh tuyến đường này.

Hai bên trao đổi biên bản ký kết. Ảnh: Hoài Thu

Lãnh đạo 2 tỉnh đã kết luận nội dung, ký kết biên bản làm việc. Theo đó, tỉnh Nghệ An giao Sở Giao thông Vận tải tham mưu UBND tỉnh sớm ban hành "Quyết định cho phép phương tiện cơ giới đường bộ của 3 tỉnh được vận chuyển người, hàng hóa qua lại cửa khẩu phụ Thanh Thủy - Nậm On".

Tỉnh Bôlykhămxay giao Sở Ngoại giao làm đầu mối phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu Ủy ban Chính quyền tỉnh ban hành "Quyết định cho phép người, phương tiện cơ giới đường bộ và hàng hóa của 2 tỉnh được qua lại cửa khẩu phụ Thanh Thủy - Nậm On". Đồng thời, chủ trì, phối hợp các ngành liên quan thu thập thông tin, sớm làm các thủ tục tham mưu Ủy ban chính quyền tỉnh Bôlykhămxay trình Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào xem xét, phê duyệt nâng cấp cửa khẩu phụ Nậm On (tỉnh Bôlykhămxay) lên thành cửa khẩu chính để phù hợp với cặp cửa khẩu Thanh Thủy - Nậm On./.