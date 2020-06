Thống nhất kế hoạch giao số người làm việc hưởng lương ngân sách năm 2021 của Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tổng số người làm việc hưởng lương từ ngân sách trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên của tỉnh Nghệ An dự kiến giao năm 2021 là 55.872 người, giảm 6.208 người so với số Bộ Nội vụ giao cho tỉnh năm 2015 (tương đương giảm 10%), giảm 1.722 người so với năm 2020 (tương đương 2,99%).