Thông tin ban đầu về danh tính 6 nạn nhân tử vong trong vụ cháy phòng trà ở TP.Vinh

Như tin đã đưa, vào khoảng 0h5p hôm nay (15/6), trên đường Đinh Công Tráng, phường Lê Mao, TP Vinh xảy ra vụ cháy nhà tại địa chỉ 146 (phòng trà Fill).



Đến 0h40' cùng ngày (sau khoảng 20 phút có mặt tại hiện trường), đám cháy đã được khống chế, dập tắt hoàn toàn. Trong quá trình kiểm tra hiện trường sau khi chữa cháy, phát hiện 6 thi thể nạn nhân đã tử vong (gồm 4 người trong một gia đình, gồm chồng, vợ và 2 con được phát hiện trong phòng ngủ tầng 1, người vợ đang mang thai; hai mẹ con thuê phòng được phát hiện trong phòng tầng 3).

Đại tá Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an Nghệ An kiểm tra hiện trường vụ cháy. Ảnh: CANA

Hiện nay, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ liên quan phối hợp Cục Kỹ thuật hình sự - Bộ Công an và các đơn vị chức năng tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định pháp luật để làm rõ nguyên nhân của vụ cháy.