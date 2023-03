Thông tin chính thức về vụ 4 tiếp viên hàng không vận chuyển hơn 11 kg ma túy

(Baonghean.vn) - Chiều 17/3, tại TP Vinh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An và Đảng ủy Ngân hàng BIDV Việt Nam tổ chức lễ bàn giao và tiếp nhận tổ chức Đảng và tổ chức Đoàn của 4 đơn vị: Chi nhánh BIDV Nghệ An, BIDV Phủ Quỳ, BIDV Phủ Diễn và BIDV Thành Vinh

(Baonghean.vn) -Hôm nay 17/3, kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Chu Huy Mân, tại Nghệ An đã diễn ra Hội thảo khoa học về người chiến sỹ cộng sản kiên trung của Đảng và Quân đội, người con ưu tú của quê hương Nghệ An. Đây cũng là dòng sự kiện nổi bật trên Baonghean.vn.

(Baonghean.vn) - Theo thông tin từ Phòng Quản lý thương mại, Sở Công thương Nghệ An, từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có 11 cửa hàng kinh doanh xăng dầu và 1 tổng đại lý xin ngừng kinh doanh và bị thu hồi giấy chứng nhận.

(Baonghean.vn) - Ngày 17/3, đoàn Ban Giám khảo Hội thi Chính quy ngành Kỹ thuật Quân khu 4 khối 6 tỉnh thuộc Quân khu đã tiến hành chấm thi tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Trong 2 ngày 16 và17/3, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang do đồng chí Lê Công Lý - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang làm trưởng đoàn đã đến Nghệ An làm việc, trao đổi kinh nghiệm về công tác tuyên giáo.

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 687/QĐ-UBND về việc công nhận "xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao" năm 2022 đối với 16 xã.

(Baonghean.vn) - Chiều 17/3, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

(Baonghean.vn) -Thực hiện đấu pháp hợp lý, giúp U17 Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng đậm trước U17 Hà Nội để điền tên mình vào vòng bán kết Giải U17 Quốc gia 2023. Trận đấu tứ kết giữa U17 Sông Lam Nghệ An và U17 Hà Nội diễn ra vào lúc 14h00 chiều nay, ngày 17/3 trên sân vận động PVF.

(Baonghean.vn) - Nghệ An nhật báo Số 13527 ngày 17-3-2023

(Baonghean.vn) - Sáng 17/3, Tổng cục Thuế tổ chức Lễ Công bố quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về công tác cán bộ tại tỉnh Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Sáng 17/3, tại TP. Vinh, Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An đồng tổ chức Hội thảo khoa học: "Đại tướng Chu Huy Mân - nhà chính trị, quân sự xuất sắc của cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Nghệ An".

(Baonghean.vn) - Cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng Chu Huy Mân góp phần làm rạng danh Tổ quốc ta, tô thắm thêm lịch sử và truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng và của quê hương Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Do mực nước sông Lam xuống thấp, các trạm bơm không hoạt động được làm trên 1.000 ha lúa của các huyện Thanh Chương và Đô Lương có nguy cơ chết do hạn, UBND tỉnh Nghệ An đã có công văn thống nhất phương án điều tiết lưu lượng các hồ chứa thủy điện: Bản Vẽ, Khe Bố, Chi Khê.