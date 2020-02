Thông tin mới nhất về lao động nữ từ Trung Quốc về Kỳ Sơn nghỉ Tết có biểu hiện sốt, ho

Nghệ An: Phát hiện một phụ nữ lao động ở Trung Quốc về nghỉ Tết có biểu hiện sốt, ho (Baonghean.vn) - Chị Lương Thị P. đi làm ăn ở Trung Quốc về nghỉ Tết xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn có biểu hiện sốt, ho đã được Đồn Biên phòng Mỹ Lý và chính quyền vận động ra Trung tâm Y tế huyện thăm khám.

Đồn Mỹ Lý và địa phương xã Bắc Lý đã vận động và cử cán bộ y tế của địa phương đưa chị Lương Thị Phương. ra Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn để kiểm tra, có phương án xử lý. Ảnh: Tư liệu

Như Báo Nghệ An đã đưa tin: Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona mới gây ra, trong ngày 01/02, Đồn Biên phòng Mỹ Lý đã phối hợp cùng UBND xã Bắc Lý triển khai công tác tuyên truyền, tổ chức khảo sát địa bàn rà soát các lao động đi làm ăn tại Trung Quốc về nghỉ Tết để tuyên truyền người dân chủ động kiểm tra sức khỏe...

Qua rà soát, Đồn Biên phòng Mỹ Lý và UBND xã Bắc Lý phát hiện: Chị Lương Thị Phương (SN 1986), trú quán ở bản Kèo Phà Tú, xã Bắc Lý là người làm ăn ở Trung Quốc về nghỉ Tết tại địa phương hiện đang có biểu hiện sốt, ho.

Khai thác thông tin thì được biết chị Lương Thị Phương về nước vào ngày 15/12/2019. 3 tuần nay, chị Phương xuất hiện triệu chứng sốt và ho. Là lao động “chui” bản thân chị không biết mình làm việc tỉnh nào tại Trung Quốc mà chỉ nhớ “qua biên giới, thì đi ô tô thêm 3-4 ngày đường”...

Đồn Biên phòng Mỹ Lý và UBND xã Bắc Lý đã báo ngay trường hợp của chị Phương cho UBND huyện Kỳ Sơn và nhận được chỉ đạo đưa chị Phương ra Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn để khám, kiểm tra sức khỏe trong chiều ngày 01/2/2020.

BSCK2 Nguyễn Xuân Hồng - PGĐ Sở Y tế kiểm tra máy thở phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh tại Trung tâm Y tế Kỳ Sơn. Ảnh: Thành Chung Sáng 2/02, Bác sĩ Sầm Văn Hải, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn cho biết: Chị Phương đã được bố trí vào khu vực cách ly 2 phòng của Trung tâm để cách ly, theo dõi và điều trị triệu chứng. Hiện nay, chị không còn ho, có sốt nhẹ, bị viêm đường tiết niệu. Qua xét nghiệm thấy bạch cầu có tăng... Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn đã báo cáo lên Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Định, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết: Với trường hợp của chị Phương đã qua thời gian ủ bệnh (từ 2-14 ngày, trung bình khoảng 5 ngày) song Trung tâm vẫn chỉ đạo tiếp tục cách ly, theo dõi chặt chẽ và điều trị triệu chứng cho chị Phương.

Những năm qua, số người dân ở các huyện miền núi của Nghệ An đi lao động “chui” tại Trung Quốc là khá nhiều. Khu vực miền núi của Nghệ An như huyện Kỳ Sơn, Tương Dương có địa hình hết sức khó khăn để đi lại và biệt lập. Mỗi khi khu vực này có bệnh dịch, ngành Y tế Nghệ An mất rất nhiều công sức để bao vây, dập dịch./.