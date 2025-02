Pháp luật

Thông tin mới nhất vụ cầm dao xông vào FPT Shop cướp tiền

Chiều 22/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết, đã phối hợp Đội Cảnh sát hình sự Công an TP. Thủ Đức bắt giữ đối tượng Trương Hùng Đức (SN 2003; HKTT thôn Phú Cần, xã An Thọ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên). Đồng thời, thu giữ số tiền tang vật hơn 152 triệu đồng…