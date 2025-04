Pháp luật Thông tin mới nhất vụ mẹ giết con để trục lợi bảo hiểm Chồng của Na là Nguyễn Văn H, đã mất cách nay 5 năm. Sau khi chồng mất, đến tháng 5/2021 thì con trai út của vợ chồng Na là cháu Nguyễn Văn H (SN 2018) mất. Tiếp đó, đến đầu năm 2023 thì anh kế của H là cháu Nguyễn Văn H cũng qua đời, đến nay được Cơ quan CSĐT xác định do Na nhẫn tâm ra tay sát hại.

Như đã đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Tô Thị Ty Na (SN 1981, trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) về hành vi giết người.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tô Thị Ty Na.

Nạn nhân được xác định là cháu Nguyễn Văn H. (SN 2017), con ruột của Na. Theo kết quả điều tra ban đầu, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh kiểm tra, rà soát các vụ việc liên quan.

Quá trình điều tra xác định, khoảng 22h ngày 2/1/2023, tại nhà Tô Thị Ty Na, cháu H chết ở nhà vệ sinh. Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan Công an xác định Na đã có hành vi giết cháu H, mục đích nhằm trục lợi bảo hiểm.

Sáng 6/4, có mặt tại căn nhà cấp bốn nằm sâu trong ngõ nhỏ tại thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, nơi mẹ con Na sinh sống, PV gặp ông Tô Đình Tùng (SN 1971), anh cùng bố khác mẹ với Na. Qua trò chuyện với chúng tôi, ông Tùng chia sẻ, mấy hôm nay gia đình rất buồn phiền vì câu chuyện của Na, đặc biệt là từ khi hay tin Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố Na về hành vi giết cháu H.

“Gia đình tôi xấu hổ lắm, mong cơ quan điều tra làm rõ, xử lý nghiêm hành vi phạm tội của Na chứ giờ tôi không biết nói sao cả. Na còn 2 con còn sống gồm con trai lớn đang học lớp 11 tại Đà Nẵng và một con gái đang học lớp 9 tại thị trấn Hà Lam, gia đình tôi sẽ cố gắng hết sức để chăm sóc 2 cháu để các cháu vững tâm học hành”, ông Tùng bộc bạch.

Ông Tô Đình Hùng thắp nén nhang cho 2 cháu là con ruột của Na.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, chồng của Na là ông Nguyễn Văn H. (SN 1978), đã mất cách nay 5 năm. Sau khi chồng mất, đến tháng 5/2021 thì con trai út của vợ chồng Na là cháu Nguyễn Văn H. (SN 2018) qua đời. Tiếp đó, đầu năm 2023 thì anh kế của H là cháu Nguyễn Văn H. cũng qua đời, đến nay được Cơ quan CSĐT xác định do Na nhẫn tâm ra tay sát.

Đáng chú ý là khi 2 người con trai kể trên còn sống, Na có mua bảo hiểm nhân thọ cho 2 cháu và khi 2 cháu mất, Na được thụ hưởng tiền bảo hiểm với tổng số tiền khoảng 4,4 tỷ đồng. Và, khi chồng vừa mất được thời gian, Na cũng đã bán căn nhà của 2 vợ chồng và một mảnh đất được gia đình bên chồng tặng, lấy tiền tiêu xài.

Một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện vụ án vẫn đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý nên chưa thể cung cấp thêm thông tin. Khi nào có thông tin mới, Công an tỉnh Quảng Nam sẽ chủ động cung cấp đến các cơ quan báo chí.