Thông tin thêm về đường dây buôn bán hơn nửa tấn pháo nổ

(Baonghean.vn) - Một đường dây buôn bán trái phép pháo nổ quy mô đặc biệt lớn vừa bị lực lượng Công an tỉnh Nghệ An đấu tranh triệt xóa, bắt giữ một đối tượng trú tại tỉnh Kon Tum, thu giữ 551,8kg pháo nổ các loại. Trước đó, 2 đối tượng liên quan đã bị bắt tại Yên Thành.

Rạng sáng 23/10, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) chủ trì, phối hợp Công an huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum khám phá chuyên án buôn bán hàng cấm với số lượng lớn, bắt giữ đối tượng Trương Thanh Quý (SN 1990), trú tại huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum về hành vi buôn bán hàng cấm, thu giữ 551,8kg pháo nổ các loại.

Số pháo trên được lực lượng Công an thu giữ tại một nhà kho do đối tượng Quý thuê trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Để tránh bị phát hiện, đối tượng Quý đã thay đổi họ tên khi làm thủ tục thuê nhà kho để cất giữ pháo.

Quá trình giấu số pháo trên, đối tượng Quý đã thuê thợ gia công các cửa ra vào nhà kho bằng cửa sắt 02 lớp, không có các ô hở, lắp đặt hệ thống camera giám sát.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Quý khai nhận đã mua pháo từ các nước Lào, Campuchia về trên địa bàn tỉnh Kon Tum sau đó tập kết về kho. Khi có người hỏi mua thì tìm mọi cách để bán pháo kiếm lời.

Trước đó, ngày 30/9/2022, tại khu vực xã Tân Thành, huyện Yên Thành, Công an huyện Yên Thành chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An, Đội quản lý thị trường số 11, Cục QLTT Nghệ An bắt quả tang 02 đối tượng Võ Văn Linh (SN 1992) và Lê Văn Thông (SN 1994), cùng trú tại xã Tân Thành, huyện Yên Thành về hành vi buôn bán hàng cấm, thu giữ 60kg pháo hoa nổ, 01 xe ô tô dùng để vận chuyển pháo.

Quá trình đấu tranh, mở rộng chuyên án, Công an huyện Yên Thành xác định Thông và Linh mua số pháo trên từ tỉnh Kon Tum rồi vận chuyển về huyện Yên Thành tập kết sau đó chia nhỏ để tiêu thụ.

Đối tượng đứng đằng sau, bán pháo nổ cho Thông và Linh chính là Trương Thanh Quý, trú tại huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Đây là đối tượng đầu nậu, chuyên cung cấp pháo cho nhiều đối tượng ở các tỉnh phía Bắc, trong đó có nhiều đối tượng của huyện Yên Thành (Nghệ An).

Hiện Công an huyện Yên Thành đang tạm giữ, tạm giam các đối tượng, tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật./.