Pháp luật Thông tin thêm về vụ cháy cửa hàng đồ gia dụng ở Đô Lương Sau vụ cháy, toàn bộ kho hàng với diện tích 300m2 bị thiêu trụi. Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân có thể do chập điện.

Vào khoảng hơn 20h ngày 2/6 đã xảy ra vụ cháy cửa hàng đồ gia dụng tại xóm 5, xã Quang Sơn, huyện Đô lương. Chủ cửa hàng là chị Lê Thị Tâm, công dân xóm 5, xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương thuê ốt kinh doanh tại xã Quang Sơn.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Trường Sinh

Ngay khi xảy ra vụ cháy, Công an xã Quang Sơn đã có mặt kịp thời để điều hành công tác an ninh trật tự. Tiếp đó, Đội Cảnh sát PCCC- CHCN số 5 đã huy động 2 xe chữa cháy và 14 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường khống chế đám cháy, nhưng do mặt hàng nhựa cùng nhiều đồ tạp hóa dễ cháy, cộng thêm cửa cuốn bằng thép lại đóng kín, nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Hiện trường vụ cháy. Clip: CSCC

Sau gần 1 giờ nỗ lực dập lửa của các chiến sĩ PCCC-CNCH, đám cháy được khống chế, không lan sang các nhà bên cạnh. Tuy nhiên, toàn bộ kho hàng với diện tích 300m2 bị thiêu trụi, thiệt hại lớn về kinh tế. Rất may không thiệt hại về người.

Hiện các lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Theo thông tin ban đầu, có thể do chập điện.