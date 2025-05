Pháp luật Thông tin thêm về vụ việc chồng hành hung vợ dã man giữa đêm khuya Sự việc người phụ nữ bị chồng hành hung dã man giữa đêm khuya được xác định xảy ra tại địa bàn phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh.

Hình ảnh ghi lại sự việc. Clip: CSCC

Theo thông tin, sau khi tiếp nhận sự việc, hiện Công an phường Hà Huy Tập đã chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh Nghệ An để thụ lý theo thẩm quyền.

Liên quan đến sự việc này, theo nhóm luật sư bảo vệ quyền lợi cho nạn nhân, với tính chất, mức độ của hành vi và hậu quả gây ra thương tích, trên cơ sở kết quả trưng cầu giám định, cần phải khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thẩm quyền điều tra vụ án thuộc về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An.

Theo nhóm luật sư “việc người vợ sau khi “no đòn” và dao phi không trúng, tìm lối thoát thân, chạy ra ban công nhảy rơi từ trên cao xuống, nên người chồng không đuổi giết được người vợ là nằm ngoài ý muốn của ác thủ này”.

Theo thông tin, người phụ nữ bị bạo hành trong clip là T.T.H (SN 1986), còn người đàn ông là M.T.L (SN 1971), trú tại khối 3, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh. Đây không phải lần đầu chị H. bị ông M.T.L. hành hung.

Hình ảnh cắt từ clip.

Trước đó, Báo Nghệ An đã phản ánh một đoạn clip trích xuất từ camera an ninh tại một gia đình được cho là ở TP. Vinh đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, ghi lại cảnh tượng gây phẫn nộ: một người đàn ông liên tục đánh đập dã man một phụ nữ, được cho là vợ mình ngay trong nhà.