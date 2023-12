Thông tin về tình trạng chấn thương của Trọng Hoàng

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Trong trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Quảng Nam, Trọng Hoàng đã dính phải chấn thương dập dây chằng gối. Nhiều khả năng, lão tướng sinh năm 1989 không kịp bình phục để ra sân tại vòng 5 V.League 2023/2024, khi Sông Lam Nghệ An làm khách trên sân Hàng Đẫy gặp Hà Nội FC.

Trọng Hoàng dính chấn thương và phải rời sân. Ảnh: Chung Lê

Trọng Hoàng vừa mới trở lại sân chơi V.League 2023/2024 trong màu áo Sông Lam Nghệ An sau quá trình dài chữa trị chấn thương. Trước đó, lão tướng này bị đau cơ và được nghỉ thi đấu trong giai đoạn vừa qua để tập phục hồi nhằm có được trạng thái tốt nhất.

Trận đấu tại vòng loại đầu tiên Cup Quốc gia 2023/2024 giữa Sông Lam Nghệ An gặp Đồng Tháp, Trọng Hoàng lần đầu tiên ra sân trong mùa giải năm nay. Tuy nhiên, ở trận đấu đó, Trọng Hoàng chỉ được huấn luyện viên Phan Như Thuật thay vào ở đầu hiệp 2, khi tỷ số đã là 5-0 nghiêng về đội chủ nhà. Nhà cầm quân xứ Nghệ mong muốn Trọng Hoàng sẽ sớm tìm lại cảm giác thi đấu.

Bước vào trận đấu tại vòng 4 V.League 2023/2024, Sông Lam Nghệ An tiếp đón Quảng Nam. Trọng Hoàng được huấn luyện viên Phan Như Thuật bố trí vào sân ngay từ đầu và đảm nhiệm vai trò trấn giữ hành lang phải của đội bóng xứ Nghệ.

Trong 44 phút có mặt trên sân, lão tướng 34 tuổi bằng kinh nghiệm dạn dày, đã vô hiệu hóa khá thành công những đợt leo biên của cầu thủ đối phương. Bên cạnh đó, Trọng Hoàng cũng thường xuyên tạo ra những đợt tấn công biên mang đến nhiều mối nguy hiểm cho hàng thủ Quảng Nam. Tuy nhiên, khi đội chủ nhà đang dẫn với tỷ số 2-1, Trọng Hoàng không may va chạm với cầu thủ đối phương và dính chấn thương dập dây chằng gối trước.

Trọng Hoàng luôn khiến hàng thủ của Quảng Nam gặp nhiều vất vả trong các pha chống đỡ. Ảnh: Chung Lê

Ngay sau đó, cầu thủ này phải rời sân. Hiệp 2, hàng thủ Sông Lam Nghệ An đã chơi như mơ ngủ, để xảy ra quá nhiều sai lầm và đành chấp nhận chia điểm với đối thủ ngay trên sân nhà.

Kết thúc trận đấu, huấn luyện viên Phan Như Thuật chia sẻ: "Sông Lam Nghệ An đã dẫn trước đối thủ 4-2. Theo tôi, để xảy ra 2 bàn thua ở hiệp 2 là do Trọng Hoàng dính chấn thương và phải rời sân. Nếu cậu ấy tiếp tục thi đấu, Sông Lam Nghệ An sẽ chơi tốt hơn".

Về ca chấn thương của Trọng Hoàng, các bác sĩ nhận định là không quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, theo phán đoán của những người làm chuyên môn, lão tướng này khó kịp bình phục để ra sân trong trận đấu tại vòng 5 V.League 2023/2024 khi Sông Lam Nghệ An có chuyến làm khách trước Hà Nội FC.

Tại V.League 2023, Nguyễn Trọng Hoàng đã ra sân thi đấu 17/18 trận với 1.356 phút cho Sông Lam Nghệ An. Tuy nhiên, tại mùa giải này, "người không phổi" mới chỉ có 45 phút được ra sân cho đội bóng xứ Nghệ. Đây là điều bất lợi lớn với Sông Lam Nghệ An, khi mà trong đội hình gồm nhiều gương mặt có tuổi đời còn quá trẻ, rất cần những đàn anh có nhiều kinh nghiệm để dẫn dắt./.