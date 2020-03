Thót tim khi đi qua những cây cầu 'tử thần' ở Nghệ An

Ông Nguyễn Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu cho biết: Sau khi UBND 2 xã Quỳnh Hưng và Quỳnh Diễn có tờ trình gửi tỉnh, huyện xin hỗ trợ xây dựng cầu, ngày 22/01/2020, UBND tỉnh đã cho chủ trương xây dựng lại cầu với số tiền 4,5 tỷ đồng đến năm 2021 sẽ hoàn thành. Trong ảnh: Lan can cầu bắc qua sông Thái bị sứt gãy. Ảnh: Thanh Toàn.

Địa bàn huyện Quỳ Hợp hiện có trên 20 cây cầu dân sinh hiện đang xuống cấp nghiêm trọng. Trong ảnh: Cầu Tam Liên, xã Tam Hợp (Quỳ Hợp) bắc qua sông Dinh vừa yếu vừa mất hết lan can. Ảnh: Văn Trường

Cầu không có lan can nên người và phương tiện đi qua cầu Tam Liên, xã Tam Hợp (Quỳ Hợp) rất dễ rơi xuống sông Dinh. Ảnh: Văn Trường

Ông Kim Thành Xuyên - Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện Quỳ Hợp cho biết: Nguyên nhân các cây cầu này xuống cấp là do trước đây xây dựng chủ yếu thủ công, qua các mùa mưa lũ đã bị phá hỏng. Do nguồn vốn khó khăn chưa thể xây dựng mới, huyện đang chỉ đạo các xã, trước mùa mưa lũ năm nay, huy động sức dân và nguồn ngân sách xã để tạm duy tu bảo dưỡng. Trong ảnh: Cầu tràn thị trấn Quỳ Hợp bắc qua sông Dinh cũng không có lan can bị sứt gãy gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Ảnh: Văn Trường