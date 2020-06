Thủ đoạn cho vay nặng lãi và khủng bố con nợ của nam thanh niên xứ Lường

Đối tượng Hồ Vĩnh Diên.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An vừa phát hiện đối tượng Hồ Vĩnh Diên (SN 1986, trú huyện Đô Lương, Nghệ An) có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động "tín dụng đen", đối tượng có nhiều bất minh về thời gian và tài chính, thường giao du với nhiều đối tượng cộm cán trên địa bàn. Chuyên án được xác lập để đấu tranh.Theo tài liệu của cơ quan điều tra, đây là một đối tượng vô cùng nguy hiểm, có nhiều thủ đoạn lọc lõi hòng qua mắt lực lượng chức năng. Đối tượng thường cho "đệ tử" đi lan truyền việc y cho vay, sau đó người nào có nhu cầu, Diên sẽ hẹn nơi vắng vẻ để đưa tiền, không cần viết giấy vay nợ mà chỉ viết vào mục ghi chú điện thoại cá nhân của hắn. Mỗi người vay như vậy, đối tượng thu tiền lãi từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày (lãi suất tương đương 108% đến 180%/ 1 năm).

Dẫu biết lãi cao như vậy, nhưng nhiều người vẫn tìm đến Diên bởi nhu cầu cần tiền gấp mà thủ tục lại đơn giản. Nhưng với lãi suất "cắt cổ", không ít người đều chậm hoặc mất khả năng thanh toán. Những trường hợp như vậy, Diên sẽ đe dọa, khủng bố tinh thần, thậm chí đánh đập, quấy rối nơi làm việc, nơi ở. Có những "con nợ" do quá sợ hãi đã phải bỏ nhà đi đến địa phương khác.



Ngày 27/5, Ban chuyên án đã phối hợp cùng Công an huyện Đô Lương phá thành công chuyên án. Tiến hành khám xét nơi ở của Hồ Vĩnh Diên, thu giữ số tiền hơn 200 triệu đồng, 2 điện thoại di động, 1 thẻ ATM và nhiều giấy tờ, sổ sách liên quan đến việc y cho vay nặng lãi.Bước đầu, cơ quan điều tra xác định được từ năm 2018 đến nay, Diên đã cho 6 người vay với số tiền hơn 1 tỷ đồng và thu lợi bất chính hơn 400 triệu đồng.Hiện, cơ quan CSĐT Công an Nghệ An đang hoàn tất thủ tục, hồ sơ để khởi tố đối tượng theo đúng quy định của phát luật. Đồng thời, tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.