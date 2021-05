Thủ đoạn của các đối tượng làm giả hàng nghìn chứng chỉ, văn bằng

Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã hoàn thành bản kết luận điều tra bổ sung vụ án; chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị truy tố 7 bị can về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức". Các đối tượng bị truy tố là Nguyễn Trọng Vĩnh (SN 1976, trú tại khu Ngoại giao đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội); Lê Đăng Thoa (SN 1974, trú tại xã Hoằng Quý, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa); Trần Thị Hiền (SN 1987, ở tại xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) và 4 đối tượng khác.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 10/2018, trong quá trình môi giới, tiếp nhận hồ sơ của các cá nhân, khách hàng đăng ký học tại một số trường trên địa bàn Hà Nội, Nguyễn Trọng Vĩnh nắm bắt được nhu cầu sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, chứng chỉ môn học quản lý hành chính Nhà nước và quản lý ngành giáo dục đào tạo, bằng tốt nghiệp trung cấp, bảng điểm, giấy xác nhận điểm, công văn xác nhận kết quả thi của nhà trường (gọi chung là văn bằng, chứng chỉ để hoàn thiện hồ sơ học tập, xin việc làm…) của một số cá nhân.

Nhóm đối tượng tại cơ quan điều tra. Thực hiện tội phạm, Vĩnh kết nối với Lê Đăng Thoa, thỏa thuận việc làm giả các loại chứng chỉ, văn bằng giả. Sau khi thống nhất về giá tiền, Vĩnh và Thoa thống nhất phương thức giao và nhận "hàng" nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan Công an. Theo đó, sau khi nhận thông tin của khách hàng có nhu cầu làm chứng chỉ giả, Vĩnh sẽ chuyển cho Thoa qua email hoặc qua xe khách tuyến Hà Nội - Thanh Hóa. Xong giấy tờ giả, Thoa chuyển lại cho Vĩnh qua xe khách. Quá trình giao dịch, Vĩnh sử dụng tên giả là An; Thoa sử dụng tên giả là Hải…



Đến khoảng tháng 10/2019, Thoa lôi kéo Thủy vào đường dây phạm tội. Thủy có trách nhiệm chuyển văn bằng, chứng chỉ giả cho Vĩnh và nhận tiền công làm văn bằng, chứng chỉ giả do Vĩnh chuyển về cho Thoa.