Pháp luật Thủ đoạn dùng logo công ty để bảo kê xe tải của nữ giám đốc ở Nghệ An Để được dán chiếc logo của Công ty Nguyễn Kim Tiến (TX. Thái Hòa), nhiều chủ phương tiện đã phải “đóng phí” với tổng số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Chỉ đến khi đứng trước Hội đồng xét xử, Tiến mới thừa nhận lý do đứng phía sau những chiếc logo vô tri đó…

Theo dấu xe có đóng dấu “logo”

Vào đầu năm 2023, qua việc nắm tình hình ở cơ sở, các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An phát hiện thấy nhiều phương tiện chở đá, keo, vật liệu xây dựng ở các huyện Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, thị xã Thái Hòa… thường mắc các lỗi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Qua đó, các phương tiện thường bị lực lượng chức năng giữ xe bởi các lỗi như: Chở hàng rời, vật liệu xây dựng mà không có bạt che đậy; chở hàng vượt quá chiều cao xếp hàng cho phép,...

Các phương tiện có dán logo của Công ty cổ phần Sản xuất thương mại dịch vụ Kim Tiến bị lực lượng chức năng tạm giữ để làm việc. Ảnh: tư liệu

Tuy nhiên, ngay tại thời điểm bị bắt, một số xe đã điện thoại cho một đối tượng tự giới thiệu bản thân là phóng viên, nhà báo, có nhiều mối quan hệ, có thể tác động tới các cơ quan chức năng bỏ qua lỗi hoặc giảm nhẹ lỗi vi phạm cho tài xế. Điều đáng nói, các xe vi phạm trên đều có một điểm chung là có dán logo của một công ty đóng trên địa bàn thị xã Thái Hòa.

Nhận thấy dấu hiệu của việc “bảo kê” các phương tiện vi phạm, các trinh sát đã theo dõi và điều tra làm rõ bắt đầu từ những chủ phương tiện đã vi phạm. Bước đầu xác định, hầu hết các phương tiện đều được dán logo của Công ty cổ phần Sản xuất thương mại dịch vụ Kim Tiến. Đây là công ty được thành lập từ ngày 25/9/2001 bởi Giám đốc là Nguyễn Kim Tiến (SN 1965); trú tại khối Sơn Tiến, phường Hòa Hiếu, TX. Thái Hòa. Tại thời điểm đó, Nguyễn Kim Tiến còn là Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp Kim Tiến đại phát.

Không chỉ vậy, các điều tra viên đã thu thập được nhiều chứng cứ liên quan đến việc nhiều chủ phương tiện đã chấp nhận đóng tiền hàng tháng cho Tiến, với mức tiền lên đến 10 triệu đồng/phương tiện để được dán logo “hộ mệnh”.

Nguyễn Kim Tiến tại Cơ quan điều tra khi bị bắt. Ảnh: Tư liệu

Từ những điều tra ban đầu, ngày 6/1/2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An và Công an thị xã Thái Hòa đã chủ trì, phối hợp bắt giữ Nguyễn Kim Tiến. Đồng thời, tiến hành khám xét khẩn cấp nhà ở và trang trại của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 7 giấy giới thiệu phóng viên của các tạp chí, 1 thẻ cộng tác viên, 1 giấy chứng nhận nghiệp vụ báo chí mang tên Nguyễn Kim Tiến, 2 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay, 1 máy ảnh và nhiều tài liệu, vật chứng khác có liên quan. Tất cả các giấy tờ cũng như lời khai của Nguyễn Kim Tiến đã hé lộ câu chuyện phía sau những miếng logo vô tri này.

Lộ diện người quyền lực đứng phía sau

Không chỉ là giám đốc của công ty vận tải lớn trên địa bàn, Nguyễn Kim Tiến còn tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp dành cho người chuyển giới cũng như các công việc thiện nguyện trên địa bàn, nên Tiến được nhiều người biết đến là một người phụ nữ làm kinh doanh thành đạt, xinh đẹp và giàu lòng nhân ái.

Năm 2021, Nguyễn Kim Tiến giành giải Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu ảnh quý bà thanh lịch Việt Nam. Năm 2022, người phụ nữ này tiếp tục tham dự cuộc thi Hoa hậu thương hiệu Việt Nam, giành giải Người đẹp áo dài và Người đẹp nhân ái. Gắn với các cuộc thi hoa hậu nói trên, Tiến đã quyên góp 2 vật phẩm trị giá gần 500 triệu đồng để thực hiện các dự án thiện nguyện vì cộng đồng. Không chỉ vậy, người phụ nữ này thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ người nghèo, người khuyết tật... trên địa bàn thị xã Thái Hòa (Nghệ An).

Nguyễn Kim Tiến được biết đến nhiều thông qua những hình ảnh tham gia các hoạt động từ thiện trên địa bàn. Ảnh tư liệu

Bên cạnh đó, Nguyễn Kim Tiến cũng được biết đến là điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi với trang trại chăn nuôi lợn, trồng cây ăn quả quy mô lớn ở địa phương. Bà Tiến là 1 trong 2 cá nhân của tỉnh Nghệ An được vinh danh trong Lễ tôn vinh Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023, tổ chức tại Hà Nội vào ngày 13/10/2023. Đặc biệt, ngay trước thời điểm bị bắt giữ, bà Tiến được bầu làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi thị xã Thái Hòa.

Tự nhận mình là người rất yêu viết lách, yêu nghề báo nên Tiến đã thường xuyên viết nhiều bài báo về lực lượng Công an. Được biết, Tiến cũng từng là cộng tác viên cho nhiều tạp chí như Tạp chí Doanh nghiệp và Trang trại Việt Nam; tạp chí điện tử Kinh doanh và Phát triển; tạp chí Doanh nghiệp và Kinh tế xanh nên người phụ nữ này gây dựng được rất nhiều mối quan hệ.

Lợi dụng điều này, nhiều cá nhân, doanh nghiệp đã tự liên hệ với Tiến để xin được dán logo Công ty Kim Tiến để khi lưu thông bị lực lượng chức năng kiểm tra thì sẽ nhờ Tiến gọi điện, tác động với lực lượng Cảnh sát giao thông bỏ qua lỗi hoặc chuyển từ lỗi nặng xuống lỗi nhẹ cho các chủ phương tiện. Nguyễn Kim Tiến đã đồng ý và thỏa thuận với các chủ phương tiện về việc nếu đồng ý đóng phí hàng tháng thì Tiến mới cho dán logo. Nếu như có dán logo của công ty mình thì Tiến mới can thiệp các lỗi vi phạm.

Qua đó, chỉ từ tháng 10/2020 đến tháng 1/2024, Tiến đã thỏa thuận với 22 chủ phương tiện về việc cho phép dán logo Công ty Kim Tiến, trong đó can thiệp lỗi vi phạm giao thông cho 40 phương tiện của các chủ xe trên với mục đích nhận tổng số tiền là 6,3 tỷ đồng.

Mong muốn được giảm án để về giúp người nông dân

Vào những ngày gần cuối tháng 12/2024, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Kim Tiến về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Bị cáo Nguyễn Kim Tiến tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh tư liệu

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, trong số 40 phương tiện mà cơ quan điều tra làm rõ thì chỉ có 4 phương tiện Tiến đã 6 lần can thiệp, tác động đến lực lượng chức năng để xin bỏ qua lỗi. Cụ thể, nhận của anh Nguyễn Văn N. số tiền 105 triệu đồng, anh Nguyễn Quang L. là 291 triệu đồng, anh Nguyễn Văn V. là 155 triệu đồng và nhận 753 triệu đồng từ anh Nguyễn Mạnh H; tổng số tiền nhận là 1,3 tỷ đồng. Do đó, Tòa chỉ xem xét hành vi của Tiến đối với hành vi “bảo kê” cho 4 chủ phương tiện trên.

Tại phiên tòa, ban đầu, bị cáo Tiến không thừa nhận tội danh này. Nữ bị cáo cho rằng, 1,3 tỷ đồng kia là các tài xế phải trả theo thỏa thuận dân sự giữa hai bên để được dán logo của công ty của Tiến. Quá trình các tài xế đóng tiền để được dán logo, Tiến luôn quán triệt, nhắc nhở phải chấp hành nghiêm quy định về nồng độ cồn, tốc độ... khi lưu thông trên đường. Bị cáo không thừa nhận đã gọi điện "tác động" với Cảnh sát giao thông để bỏ qua hoặc giảm nhẹ vi phạm cho các tài xế. Tuy nhiên, sau đó, bị cáo Nguyễn Kim Tiến đã thay đổi lời khai.

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo Tiến với tội danh “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”. Qua đó, Viện Kiểm sát đề nghị xử phạt bị cáo từ 36 đến 42 tháng tù giam.

Nguyễn Kim Tiến (TX.Thái Hòa) được nhiều người biết đến vì tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc dành cho người chuyển giới. Ảnh: Như Bình

Khi được Hội đồng xét xử cho nói lời nói sau cùng, bị cáo Tiến trình bày bản thân đam mê công tác thiện nguyện, nhiều lần lao vào tâm bão lụt, tâm dịch Covid-19 để hỗ trợ người dân. Bản thân bị cáo nhận được nhiều khen thưởng từ cấp Trung ương, cấp tỉnh vì những thành tích trong lao động, sản xuất, đặc biệt là ở mảng nông nghiệp. Bị cáo này trình bày bản thân "tội tuy lớn nhưng thành tích dày", do bản thân còn thiếu nhận thức về tội danh đó nên mong tòa xem xét những thành tích, sự cống hiến của bản thân mà đưa ra mức án nhẹ nhất để bị cáo sớm trở về cống hiến cho xã hội. Bị cáo còn mong Hội đồng xét xử xem xét để sớm được trở về tiếp tục các dự án nông nghiệp hướng về người nghèo đang dang dở và "để giúp người dân".

Ngay khi Nguyễn Kim Tiến bị bắt, người thân đã khắc phục 500 triệu đồng. Hội đồng xét xử cũng ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ mà bị cáo trình bày tại phiên tòa. Xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Kim Tiến 39 tháng tù giam; buộc bị cáo phải nộp hơn 800 triệu đồng còn lại trong tổng số tiền đã thu lợi bất chính vào ngân sách nhà nước.

Trong quá trình điều tra, Nguyễn Kim Tiến còn nhận tiền của 18 chủ phương tiện khác với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng. Việc các chủ phương tiện tự nguyện nộp tiền và xin dán logo công ty hoàn toàn không có sự ép buộc, gian dối. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền của 18 người này, Tiến không có sự tác động đến lực lượng Cảnh sát giao thông, do đó không có đủ cơ sở kết luận người phụ nữ này có hành vi phạm tội đối với hành vi trên.

Đối với 6 cán bộ Công an thị xã Thái Hòa 2 lần bỏ qua lỗi vi phạm của 1 trong 4 tài xế, sau khi xảy ra sự việc đã có báo cáo gửi thủ trưởng đơn vị để đề xuất biện pháp xử lý đối với Nguyễn Kim Tiến. Hành vi của 6 cán bộ công an này không cấu thành tội phạm. Cơ quan điều tra đã có văn bản gửi Công an thị xã Thái Hòa để có hình thức xử lý theo đúng quy định.