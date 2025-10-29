Pháp luật Thủ đoạn lừa đảo bằng hình thức vận chuyển hàng hoá của kẻ chuyên vào tù ra tội Lê Quang Vũ lên mạng xã hội tìm các bài viết cần thuê vận chuyển hàng hóa. Sau khi thống nhất với chủ cửa hàng, Vũ sẽ thuê một đơn vị vận chuyển đến bốc hàng hóa rồi chở đi bán lấy tiền.

Ngày 29/10, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Quang Vũ (SN 1990), trú phường Sơn Trà, TP. Đà Nẵng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 4/2024 do không có việc làm, không có tiền tiêu xài, Lê Quang Vũ đã nảy sinh ý định lừa đảo.

Thủ đoạn của Vũ là giả mạo đơn vị vận chuyển hàng, lên mạng xã hội tìm các bài viết cần thuê vận chuyển hàng hóa. Sau khi trò chuyện, Vũ thống nhất giá cả với chủ hàng để nhận vận chuyển hàng.

Bị cáo Lê Quang Vũ tại tòa. Ảnh: Trần Vũ

Sau khi chủ hàng cho địa chỉ để nhận hàng hóa thì Vũ sẽ thuê một đơn vị vận chuyển đến bốc hàng rồi chở đi bán lấy tiền tiêu xài. Bằng hình thức trên, Vũ đã thực hiện các hành vi lừa đảo nhiều bị hại.

Cụ thể, ngày 7/8/2024, Lê Quang Vũ nhận vận chuyển 3 cuộn tôn lạnh, tổng khối lượng hơn 12 tấn (giá trị tiền hàng hơn 350 triệu đồng) từ kho hàng ở thị xã Hoàng Mai (cũ), Nghệ An với giá vận chuyển 300 nghìn đồng/tấn.

Hôm sau, Vũ thuê một đơn vị vận chuyển với giá 7 triệu đồng để vận chuyển số tôn trên ra tỉnh Thái Nguyên bán cho cửa hàng sắt vụn lấy số tiền hơn 150 triệu đồng.

Tiếp đó, với thủ đoạn tương tự, vào ngày 15/8, Vũ nhận lời vận chuyển, sau đó chiếm đoạt 7 cuộn cáp không vỏ bọc (tổng trọng lượng hơn 21 tấn) và một số vật dụng xây dựng có tổng giá trị hơn 442 triệu đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo khai mục đích lừa đảo để lấy tiền tiêu xài, trả nợ và mua điện thoại cho bạn gái. Tổng số tiền mà Lê Quang Vũ chiếm đoạt của các bị hại là gần 800 triệu đồng.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên bị cáo thực hiện hành vi lừa đảo. Trước đó, vào năm 2013 Vũ từng bị xử phạt 5 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mới đây, vào tháng 6/2025, bị cáo này bị TAND huyện Hòa Vang (cũ), TP. Đà Nẵng xử phạt 30 tháng tù về tội Cưỡng đoạt tài sản. Tháng 7/2025, Vũ bị TAND khu vực 1- Gia Lai xử phạt 6 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là vi phạm pháp luật. Trong vụ án này bị cáo phạm tội có tình tiết tăng nặng là phạm tội 2 lần trở lên. Do đó, tòa tuyên phạt Lê Quang Vũ 13 năm tù. Cộng với 2 bản án trước đó chưa thi hành buộc bị cáo phải chấp hành mức hình phạt chung là 21 năm 6 tháng tù.