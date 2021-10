Thủ đoạn tinh vi của băng nhóm giả doanh nhân lừa đảo đối tác

Công an quận Bình Tân, TP. HCM đang tạm giữ hình sự băng nhóm 5 đối tượng do Nguyễn Văn Sơn (SN 1994, ngụ đường Hồ Văn Long, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) cầm đầu, để điều tra, xử lý về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.



Công an đã xác định được 2 vụ lừa đảo do băng nhóm nói trên thực hiện. Đồng thời, công an tình nghi băng nhóm của Sơn thực hiện rất nhiều vụ và đang truy tìm nạn nhân để mở rộng điều tra.

Nhóm đối tượng lừa đảo bị bắt.

Vụ mới đây, Công ty Đức Hùng ở Phú Yên tìm nguồn hàng trên mạng xã hội đã đặt mua 44,6 tấn sắt thép của Công ty TNHH TM Thép Nhật Nguyên (trụ sở tại huyện Bình Chánh) với tổng giá trị hơn 730 triệu đồng.

Hai bên ký kết hợp đồng và hẹn giao hàng tại bãi xe Liên Minh 2 (đường số 1, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân).

Ngày 1/10, Công ty Đức Hùng thuê 2 ô tô tải đến nhận hàng. Hai tài xế tiến hành kiểm đếm số lượng hàng nhận bằng hình thức đếm đầu sắt và báo về Công ty Đức Hùng là đã nhận đủ hàng.

Công ty Đức Hùng chuyển tiền đủ vào tài khoản của Công ty Thép Nhật Nguyên. Tuy nhiên, vì nghi ngờ nên khi hàng vừa về đến đã cân lại thì phát hiện tổng trọng lượng chỉ 22 tấn. Công ty Đức Hùng liên hệ lại với Công ty Thép Nhật Nguyên nhưng đều không được.

Công ty Đức Hùng trình báo bị lừa đảo số tiền hơn 385 triệu đồng.

Công an đọc lệnh bắt nhóm lừa đảo. Ngoài ra, có một vụ khác là anh Duy T. (SN 1984), ngụ quận 8, TP.HCM đã trình báo bị lừa đảo bởi một người của Công ty Thép Nhật Nguyên.



Từ thông tin trên mạng, anh T. liên hệ với người đại diện Công ty Thép Nhật Nguyên để mua các loại sắt với tổng giá trị 184 triệu đồng. Anh T. đã chuyển 92 triệu đồng vào tài khoản công ty này.

Nhưng khi vừa nhận tiền xong, phía Công ty Thép Nhật Nguyên chặn mọi liên lạc của anh T. và chiếm đoạt số tiền.

Từ các trình báo, Công an quận Bình Tân vào cuộc điều tra và lần lượt bắt giữ 5 đối tượng. Các đối tượng thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với 2 vụ trên.

Thủ đoạn lừa đảo tinh vi

Thủ đoạn của nhóm đối tượng là, Sơn sử dụng giấy CMND của người khác để thành lập Công ty TNHH Thương mại Thép Nhật Nguyên (trụ sở tại Thới Hòa, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh). Nhưng thực tế công ty này không hoạt động mà quảng cáo trên mạng xã hội và lập trang bán hàng sắt giá rẻ.

Khi có khách đặt mua hàng, Sơn sử dụng pháp nhân Công ty Thép Nhật Nguyên để ký hợp đồng kinh tế, yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào tài khoản. Sau khi nhận tiền của khách, Sơn cùng đồng bọn tắt điện thoại và chặn mạng xã hội để khách hàng không liên lạc được, nhằm chiếm đoạt tiền.

Tang vật vụ án.

Một thủ đoạn khác, Sơn chỉ đạo đồng bọn dùng máy cắt để cắt sắt các loại từ phi 10, 12, 14, 16, 18, 20, 28 thành từng đoạn có chiều dài khoảng 25-35 cm, sau đó dùng máy hàn hàn các đoạn sắt lại thành từng khối chồng lên nhau, dùng bình xịt sơn màu đỏ xịt vào đầu các khối sắt… Nhóm này đưa các khối sắt cắt ngắn đã hàn độn vào giữa các đầu bó cây sắt cùng loại.

Khi khách hàng kiểm điếm số lượng sắt các đối tượng hướng dẫn đếm tại vị trí trong đó có trộn các đầu sắt đã cắt ngắn hàn dính với nhau. Sau khi kiểm điếm đủ số lượng đầu sắt thì các đối tượng yêu cầu khách hàng đứng ra xa.

Trong khi cẩu các bó sắt từ trên xe của đối tượng sang xe khách hàng, các đối tượng dùng tay lắc mạnh đầu cây sắt đã buộc chặt thành bó để cho các khối sắt rơi lại thùng xe ô tô tải cẩu và dùng bạt che kín các khối sắt.

Nhóm lừa đảo sử dụng phương thức tinh vi để lừa tiền các doanh nghiệp, cá nhân mua sắt thép với khối lượng lớn.

Sau khi nhận hết tiền của khách hàng, các đối tượng nhanh chóng rời hiện trường và tắt điện thoại, chặn mạng xã hội để khách hàng không liên lạc được, nhằm chiếm đoạt tiền. Bằng các thủ đoạn này, các đối tượng chiếm đoạt 50% trở lên số lượng sắt mua.

Công an quận Bình Tân cho biết, đây là băng nhóm có cách lừa đảo tinh vi và đang trong vòng mở rộng điều tra.