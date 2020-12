Thu giữ 33 cối pháo được vận chuyển trên xe khách

Vào lúc 8 giờ ngày 11/12/2020, tại Km 34+400, Quốc lộ 46 thuộc địa phận xóm Nam Bắc Sơn - thị trấn Nam Đàn, trong lúc đang làm nhiệm vụ, Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Nam Đàn đã kiểm tra xe ô tô khách mang BKS 51B - 253.89 do lái xe Đặng Xuân Hiền (SN 1974) điều khiển đang dừng xe trả khách không đúng nơi quy định.

Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Nam Đàn phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 10 - Cục Quản lý thị trường Nghệ An kiểm tra, thu giữ số hàng hóa lớn không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ảnh: Kim Dung Qua kiểm tra, phát hiện tại hàng ghế C12 có 01 thùng carton và 02 túi ni lông màu đen bên trong chứa 12 cối pháo 36 và 01 cối pháo 09; tại hàng ghế C4, phát hiện 1 thùng carton bên trong có 10 cối pháo 36; tại ví trí cốp xe tiếp tục phát hiện 01 thùng carton chứa 10 cối pháo.



Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện trên xe có 5 bao tải lớn chứa 1.400 đôi giày, dép không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Nam Đàn kiểm tra, lập biên bản số pháo thu giữ trên xe khách. Ảnh: Kim Dung

Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Nam Đàn đã lập biên bản, bàn giao toàn bộ số pháo trên cho Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý đúng theo quy định của pháp luật. Đồng thời, bàn giao số lượng giày, dép trên cho Đội Quản lý thị trường số 10 - Cục Quản lý thị trường Nghệ An để xử lý theo quy định của pháp luật./.