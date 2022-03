Thu giữ gần 1.600 chai xịt khuẩn tay, 2.000 chai dầu gió được làm giả

Sáng 02/3, tại khối 11, phường Bến Thủy, TP.Vinh, Đội Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Vinh bất ngờ kiểm tra một cơ sở đang có hành vi sản xuất dung dịch rửa tay khô nhãn hiệu AERIUS và dầu gió Tuệ Linh. Quá trình kiểm tra chủ cơ sở không xuất trình được bất kỳ các loại giấy tờ do cơ quan chức năng cấp phép (có dấu hiệu sản xuất hàng giả).

Lực lượng Công an thu giữ số hàng được làm giả. Ảnh: Đức Vũ

Kiểm tra tại tầng 1 và khu vực phía sau nhà, lực lượng Công an thu giữ 980 chai xịt khuẩn (chai nhựa màu trắng) bên trong có chứa dung dịch chất lỏng, dung tích 500ml, mang nhãn hiệu “DUNG DỊCH RỬA TAY KHÔ AERIUS ISO 9001: 2008, do đơn vị sản xuất: Công ty TNHH Công nghệ sinh học dược phẩm SJK, địa chỉ thôn Nghĩa Hải, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, dung tích 500ml”;

1.944 chai dầu gió Tuệ Linh thành phẩm mang nhãn hiệu “dầu gió đỏ cao cấp Tuệ Linh do công ty CBSP-BASIC COMMESCIAL LIMITED LIABICITY COMPANY sản xuất”; gần 100.000 chai, lọ, vỏ, bao bì, nhãn mác chưa sử dụng; 02 bộ máy dùng để sản xuất hàng giả; gần 1.000 lít dung dịch và một số hóa chất phụ gia đã được pha chế để đóng trong các chai nước sát khuẩn và dầu gió.

Tiếp tục mở rộng điều tra, tại số nhà 38, đường Đặng Tất, phường Lê Mao, thành phố Vinh, Cảnh sát kinh tế Công an TP.Vinh tiếp tục thu giữ 610 chai nhựa xịt khuẩn dung tích 500ml, mang nhãn hiệu AERIUS ISO, do đơn vị sản xuất: Công ty TNHH Công nghệ sinh học dược phẩm SJK, địa chỉ thôn Nghĩa Hải, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, dung tích 500ml. Số hàng này đều do cơ sở của anh Hoàng Anh Đồng sản xuất.