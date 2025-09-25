Pháp luật Thu giữ hàng trăm sản phẩm đồ chơi trẻ em bị cấm lưu hành Lực lượng chức năng phường Thành Vinh kiểm tra một cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em trên đường Nguyễn Thái Học và phát hiện nhiều sản phẩm bị cấm lưu hành như súng, kiếm, rìu nhựa mô phỏng vũ khí nguy hiểm. Hơn 140 món đồ chơi vi phạm đã bị thu giữ, cơ sở bị lập biên bản xử lý theo quy định pháp luật.

Khoảng 09h15’ ngày 24/9, Công an phường Thành Vinh chủ trì, phối hợp với đoàn liên ngành phường Thành Vinh tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh tại cơ sở buôn bán đồ chơi trẻ em đường Nguyễn Thái Học (khối 9, phường Thành Vinh).

Lực lượng chức năng kiểm tra cửa hàng buôn bán đồ chơi trẻ em trên đường Nguyễn Thái Học (khối 9, phường Thành Vinh). Ảnh: Phạm Thủy

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở có hành vi tàng trữ, bày bán nhiều loại đồ chơi nguy hiểm bị cấm lưu hành trên thị trường như: súng nhựa mô hình có tính năng, hình dáng tương tự vũ khí quân dụng; kiếm nhựa, búa, rìu nhựa… có khả năng gây nguy hiểm cho trẻ em và ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội. Lực lượng chức năng thu giữ 40 đồ chơi dạng súng dài, ngắn các loại, 108 kiếm nhựa, đao nhựa rìu nhựa các loại.

Hành vi này vi phạm điểm đ, khoản 3, Điều 11 Nghị định số 114/2021/NĐ-CP, đồng thời thuộc danh mục hàng hóa cấm kinh doanh theo quy định pháp luật.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính, niêm phong, tạm giữ toàn bộ số đồ chơi nguy hiểm nêu trên, yêu cầu cơ sở chấm dứt ngay hành vi vi phạm và báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý theo quy định.