Thu giữ nhiều xe đạp thể thao không rõ nguồn gốc

Theo đó, ngày 19/11, Đội QLTT số 1 - Cục QLTT tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an huyện Diễn Châu tiến hành kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát 63H - 0113 do ông Trương Văn Mèo, trú tại xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang điều khiển.

Qua kiểm tra phát hiện trên xe ô tô có chở 18 xe đạp thể thao các loại do nước ngoài sản xuất.