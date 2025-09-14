Kinh tế

Thu hoạch sắn non sau bão, nông dân Nghệ An chật vật vì năng suất thấp, giá rẻ

Những ngày này, bà con nhiều địa phương trong tỉnh đang thu hoạch sắn củ sau bão. Với bà con nông dân, đây là một vụ sắn thất thu.