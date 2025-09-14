Thu hoạch sắn non sau bão, nông dân Nghệ An chật vật vì năng suất thấp, giá rẻ

Kinh tếThu hoạch sắn non sau bão, nông dân Nghệ An chật vật vì năng suất thấp, giá rẻHuy Thư • 14/09/2025 11:57Những ngày này, bà con nhiều địa phương trong tỉnh đang thu hoạch sắn củ sau bão. Với bà con nông dân, đây là một vụ sắn thất thu.Đang giữa vụ gặt lúa hè thu, người dân xã Đại Đồng (xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương cũ) cũng phải tranh thủ thu hoạch sắn với tinh thần thu hoạch càng nhanh càng tốt, để lâu thiệt hại càng nhiều. Ảnh: Huy ThưTheo bà con địa phương, hậu quả của cơn bão số 5 đã làm hầu hết diện tích sắn trên địa bàn bị đổ, gãy. Sau bão, lá sắn khô dần, rụng tận ngọn, nhiều củ bị thối. Do đó, bà con phải thu hoạch non, vớt vát được chừng nào hay chừng đó. Ông Nguyễn Đình Ngọ - Xóm trưởng xóm Phú Quang, xã Đại Đồng thông tin: Trận bão vừa qua, xóm có gần 59 ha sắn bị đổ gãy, hiện bà con đang tranh thủ thu hoạch, vớt vát. Giá thu mua sắn thấp, giá thuê nhân công cao, 400.000 đồng/người/ngày, nhiều hộ không thể thu hoạch, coi như mất trắng. Riêng gia đình ông có hơn 1 mẫu cũng đang nằm trên ruộng. Ảnh: Huy ThưĐể thu hoạch sắn, các hộ phải chặt cây, thuê máy cày hoặc dùng trâu, bò cày từng hàng sắn, sau đó huy động nhân lực trong nhà, anh em, bà con đến hỗ trợ, rủ đất, lôi gốc, chặt củ, vận chuyển lên xe... Dịp này, người dân địa phương thường tổ chức đổi công để giúp đỡ lẫn nhau. Ảnh: Huy ThưThường trồng sắn gần 1 năm mới thu hoạch. Những hộ trồng sớm từ cuối năm 2024 thì nay củ đã lớn, những hộ trồng muộn, sau tết âm lịch mới ra giống, hiện củ còn nhỏ, non. Theo bà con, đúng lịch thời vụ thì tháng 11, 12 mới thu hoạch. Nay do bão làm đổ cây, nên phải thu hoạch trước vài tháng. Ảnh: Huy ThưCây sắn bị gãy đổ, bật gốc, nên khi thu hoạch tỉ lệ củ bị thối nhiều, năng suất, sản lượng thấp... Một số hộ sau khi cày ruộng sắn, thấy củ ít, tỷ lệ thối nhiều, bỏ bê, không thu hoạch nữa. Chị Nguyễn Thị Thái ở xóm Phú Quang, xã Đại Đồng cho biết: Vụ sắn này gia đình chị trồng 1 mẫu. Trận bão vừa qua đã làm các ruộng sắn đổ nghiêng ngả. Năm trước với diện tích này cho thu hoạch 16,17 tấn củ, vụ này chỉ được khoảng 3 tấn, bằng 1/5 năm trước Ảnh: Huy ThưÔng Nguyễn Doãn Vân 54 tuổi ở xóm Phú Quang, xã Đại Đồng kể: Năm nay nhà ông làm 1 mẫu sắn, chi phí cả chục triệu đồng, nhưng thu hoạch không được bao nhiêu. Ông cho biết, trồng sắn thất thu, nên người dân trong vùng không tha thiết với cây sắn và muốn chuyển đổi cây trồng khác cho thu nhập ổn định hơn. Ảnh: Huy ThưTheo bà con, trồng sắn chi phí bỏ ra khá nhiều: tiền thuê máy dập đất 200.000 đồng/sào, tiền phân, tiền cày thu hoạch, thuê xe công nông vận chuyển... tổng hết khoảng 1,5 -2 triệu đồng/sào. Năm trước giá thu mua sắn của nhà máy chế biến tinh bột sắn đóng trên địa bàn giao động từ 1.900 - 2.500 đồng/kg, nay bà con đi nhập chỉ được giá 800 - 1.300 đồng/kg. Ảnh: Huy ThưBà Nguyễn Thị Hiền (70 tuổi) ở xóm Yên Xuân, xã Đại Đồng cho biết: Vụ sắn này, gia đình bà làm 8 sào sắn trên đất thuê của xã, thu hoạch xong chỉ được khoảng 3 tấn sắn củ. Tiền bán sắn không được một phần chi phí bỏ ra, coi như lỗ nặng. Ảnh: Huy ThưTheo bà con địa phương, năng suất thấp, giá thu mua chỉ bằng 1 nửa năm trước, nên vụ sắn này với bà con nông dân là một vụ sắn "đắng", thất thu, nhiều hộ lỗ nặng. Một số hộ dân trồng 2 -3 mẫu sắn, bỏ ra chi phí hàng chục triệu đồng, đang dở khóc, dở cười. Ảnh: Huy ThưDịp này, các xã lân cận Đại Đồng, như Kim Bảng, Hoa Quân, Bích Hào... cũng đang thu hoạch sắn. Ông Nguyễn Văn Bảy ở xóm Lâm Thắng, xã Bích Hào (xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương cũ) cho biết: Vụ sắn này, gia đình ông trồng gần 2 mẫu, bão số 5 đã làm đổ gãy ngổn ngang. Những năm trước, mỗi vụ cho thu hoạch 60 - 70 tấn, năm nay chắc không được một nửa. Do địa bàn cheo leo lại xa nhà máy chế biến tinh bột sắn, nên phát sinh nhiều chi phí hơn. Lúc thu hoạch ngoài tiền thuê máy cày sắn, còn chi phí vận chuyển tăng bo từ vườn ra đường lớn, tiền thuê xe chở đến nhà máy 120.000 đồng/tấn... Ảnh: Huy ThưÔng Tưởng Đăng Hào – Phó Chủ tịch UBND xã Đại Đồng cho biết: Do ảnh hưởng của bão, lũ làm nhiều diện tích sắn trên địa bàn đổ ngã, củ bị úng thối nên năng suất thấp, hàm lượng tinh bột chưa đạt yêu cầu. Vì vậy, nhà máy chế biến chỉ thu mua để hỗ trợ tiêu thụ, tránh thiệt hại cho bà con, nên giá cũng thấp hơn nhiều so với chính vụ. Xã đang hướng dẫn các xóm lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ thiệt hại cho bà con. Về lâu dài, địa phương sẽ bố trí lại thời vụ hợp lý hơn, chọn giống sắn có thời gian sinh trưởng ngắn, chống chịu tốt; khuyến khích mô hình liên kết với nhà máy để bao tiêu sản phẩm, giảm rủi ro về giá cả; quy hoạch lại diện tích trồng sắn tại các vùng đất dễ ngập, kết hợp trồng keo hoặc cây lâu năm để ổn định thu nhập cho bà con Ảnh: Huy ThưNgười dân xã Đại Đồng thu hoạch sắn non sau bão. Video: Huy Thư