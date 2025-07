Giáo dục Thủ khoa Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 của Nghệ An là học sinh Trường chuyên Phan Bội Châu Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 ghi dấu sự tiến bộ vượt bậc của ngành Giáo dục Nghệ An khi từ vị trí thứ 12 vươn lên vị trí thứ 1 trên 34 tỉnh, thành trong cả nước, với điểm trung vị là 52,92 điểm.

Cùng với đó, có nhiều thí sinh Nghệ An đạt điểm cao, nằm trong tốp đầu cả nước. Trong đó, thủ khoa Kỳ thi tốt nghiệp THPT của Nghệ An là học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; có 1 thí sinh là thủ khoa khối C toàn quốc.

Tổng hợp từ Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho thấy, thí sinh có điểm tốt nghiệp THPT cao nhất tỉnh (gồm 2 môn Toán + Văn và 2 môn tự chọn) là em Lê Nguyên Thịnh - học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu với 38.75 điểm (Toán 10, Văn 9.25, Lý 9.75 và Hóa 9.75).

Thí sinh dự thi vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: Mỹ Hà

Đứng thứ 2 với 38,5 điểm là em Hồ Thị Khánh Linh - học sinh Trường THPT Quỳnh Lưu 3 với Toán 10, Văn 8.75, Lý 10 và Hóa 9.75.

Đồng á khoa là em Nguyễn Thị Hải Uyên - học sinh Trường THPT Thanh Chương 1, với Toán 9.5, Văn 9.25, Lý 10 và Hóa 9.75.

* Thí sinh có điểm khối A cao nhất của Nghệ An đạt 29.75 điểm là em Hồ Thị Khánh Linh - học sinh Trường THPT Quỳnh Lưu 3.

Đứng sau là 2 học sinh đến từ Trường THPT chuyên Phan Bội Châu với 29.5 điểm gồm các em:

+ Lê Nguyên Thịnh: Toán 10; Lý 9.75 và Hóa 9.75

+ Hoàng Minh Thông: Toán 10; Lý 9.75 và Hóa 9.75

Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Mỹ Hà

* Thủ khoa Khối A1 với 28,75 điểm có 2 học sinh, đó là các em:

+ Nguyễn Bá Khiển - học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu: Toán 9.75, Anh 9.25 và Lý 9.75

+ Trần Nguyên Anh Kiệt - học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu: Toán 9.5, Anh 9.75 và Lý 9.5

* Thủ khoa Khối B, 3 thí sinh cùng đạt 29 điểm gồm:

+ Hoàng Anh Dũng - học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu: Toán 9.5, Hóa 10 và Sinh 9.5

+ Nguyễn Tuấn Mạnh - học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu: Toán 9.5, Hóa 10 và Sinh 9.5

+ Nguyễn Bùi Gia Bảo - học sinh Trường THPT Hoàng Mai: Toán 10, Hóa 9.5 và Sinh 9.5

* Thủ khoa Khối C: Thí sinh có điểm cao nhất với 29.75 điểm là em Nguyễn Trần Yến Nhi - học sinh Trường THPT Cửa Lò, với Văn 9.75 và Lịch sử, Địa lý 10 điểm. Đây cũng là thí sinh đạt thủ khoa toàn quốc khối C.

Á khoa khối C cùng đạt 29.5 điểm gồm 4 thí sinh cùng đạt điểm thành phần các môn Ngữ văn 9.5 điểm; Lịch sử và Địa lý 10 điểm.

- Cụ thể là các em:

+ Đặng Thị Thúy Hiền - học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

+ Lang Thị Nguyệt Nhi - học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh.

+ Lô Thị Na Ni - học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh.

+ Võ Hàm Triệu Vi - học sinhTrường THPT Phan Thúc Trực.

* Thủ khoa khối D với 27.75 điểm gồm 3 thí sinh:

+ Trần Tùng Quân - học sinh Trường THPT Đô Lương 1: Toán 9, Ngữ văn 9.75; Ngoại ngữ N1 (Tiếng Anh) 9.

+ Nguyễn Thị Hoàng Tâm - học sinh Trường THPT Nguyễn Duy Trinh: Toán 8.5; Ngữ văn 9.25 và Ngoại ngữ N4 (Tiếng Trung) 10.

+ Hoàng Đức Mạnh - học sinh Trường THPT Thái Hòa: Toán 9.5, Ngữ văn 9 và Tiếng Anh 9.25.