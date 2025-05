Thể thao Thủ môn Bùi Tiến Dũng lập 'siêu phẩm' ở V.League; 2 cầu thủ quan trọng của Barca trở lại ở đại chiến với Real Thủ môn Bùi Tiến Dũng lập "siêu phẩm" giúp Đà Nẵng thắng trận; Man City gây thất vọng trước đội bét bảng; Barca đón 2 cầu thủ quan trọng trở lại trước trận El Classico... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng lập "siêu phẩm" giúp Đà Nẵng thắng trận

Tham gia tấn công, thủ môn Bùi Tiến Dũng tung cú vô-lê phá lưới đồng nghiệp bên phía Bình Định, góp công giúp Đà Nẵng thắng trận "chung kết ngược".

Đà Nẵng chơi lấn lướt đối thủ song vẫn bị Bình Định cầm hòa đến phút 90 của trận đấu thuộc vòng 22 V-League 2024-2025 trên sân Tam Kỳ tối 10/5.

Trong thời gian bù giờ, thủ môn Bùi Tiến Dũng hóa người hùng khi lên tham gia tấn công và ghi "siêu phẩm" giúp đội nhà vươn lên dẫn trước 2-1 ở phút 90+5.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng trong trận đấu gặp Bình Định.

Chiến thắng thứ 3 ở mùa này giúp đội bóng sông Hàn rút ngắn khoảng cách với Bình Định xuống còn 2 điểm. Tiếp tục duy trì phong độ thi đấu ổn định, CLB Đà Nẵng có cơ hội trụ hạng nếu thắng trận chung kết ngược với Sông Lam Nghệ An ở ngày bế mạc giải. Đội bóng xứ Nghệ đang hơn Đà Nẵng 3 điểm trên bảng xếp hạng sau 22 vòng đấu.

Man City gây thất vọng trước đội bét bảng

Ở trận đấu tưởng chừng sẽ dễ dàng có 3 điểm, thầy trò Pep Guardiola lại hoàn toàn bế tắc. 26 cú sút được nhà cựu vô địch Premier League thực hiện, 5 trong số đó đi trúng đích nhưng hiệu quả bằng không.

Trận hòa không tưởng tại St Mary's khiến Man City vẫn chưa thể yên tâm về vị trí trong nhóm dự Champions League. Lúc này, Erling Haaland cùng đồng đội đứng thứ 3 với 65 điểm, hơn đội xếp thứ 6, Nottingham 4 điểm nhưng chơi nhiều hơn một trận. Trong 2 vòng đấu cuối, Man City không được phép mắc thêm bất kỳ sai lầm nào, nếu muốn dự giải đấu cúp hàng đầu châu Âu mùa 2025/26.

Với khát khao chiến thắng rõ rệt, Man City hoàn toàn áp đảo về quyền kiểm soát bóng và thế trận ngay từ những phút đầu tiên. Tuy nhiên, sự thiếu sắc bén và sáng tạo ở khu vực một phần ba cuối sân khiến họ hoàn toàn bế tắc trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Southampton.

Thậm chí, phải đến phút thứ 32, "The Citizens" mới có cú sút đầu tiên về phía khung thành đối phương và đó lại là một pha đá phạt từ Kevin De Bruyne đưa bóng vọt xà.

Southampton, dù đã xuống hạng, lại thi đấu với tinh thần kỷ luật đáng khen ngợi. Mục tiêu duy nhất của họ là giành ít nhất một điểm để vượt qua cột mốc đáng quên của Derby County, đội từng chỉ giành được 11 điểm trong một mùa giải Premier League. Và Southampton đã chiến đấu bằng tất cả sự kiên cường để hoàn thành mục tiêu đó.

Haaland trở lại nhưng không thể giúp Man City có 3 điểm.

Hiệp hai chứng kiến những thay đổi chiến thuật từ HLV Pep Guardiola, đặc biệt là sự xuất hiện của tân binh Jeremy Doku. Cầu thủ chạy cánh người Bỉ mang lại một luồng gió mới, khi góp công vào cơ hội nguy hiểm nhất của Manchester City với pha đi bóng và kiến tạo cho Bernardo Silva, nhưng cú dứt điểm của tiền vệ người Bồ Đào Nha bị Jack Stephens phá ra ngay trên vạch vôi.

Những phút cuối trận, Manchester City dồn toàn lực tấn công, tung vào sân thêm nhiều cầu thủ tấn công như Savinho, Omar Marmoush và Nico O’Reilly. Thế nhưng, tất cả nỗ lực đều vô vọng. Đỉnh điểm của sự thất vọng là cú dứt điểm lên trời của O’Reilly trong thế không bị ai kèm, cách khung thành chỉ vài mét.

Arsenal chiêu mộ thành công Zubimendi

Bom tấn đầu tiên của kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2025 đã nổ, khi Arsenal chiêu mộ thành công tiền vệ Martin Zubimendi từ Real Sociedad.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano đã bật câu thần chú "Here we go" trong thương vụ chuyển nhượng tiền vệ Martin Zubimendi từ Sociedad sang Arsenal.

Zubimendi là sự bổ sung chất lượng cho đội hình Arsenal.

"Arsenal đồng ý ký hợp đồng với Martin Zubimendi từ Real Sociedad, chúng ta bắt đầu thôi!", Romano viết. "Zubimendi hiện đã đạt thỏa thuận miệng về một hợp đồng dài hạn… vì vậy, các bước chính thức sẽ sớm được thực hiện với Arsenal để kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 60 triệu euro. Zubi sẵn sàng trở thành bản hợp đồng đầu tiên của mùa giải mới của The Gunners", chuyên gia chuyển nhượng người Italia nói thêm.

Hiện các bên liên quan vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về thương vụ chuyển nhượng bom tấn này, nhưng những thông tin chuyển nhượng của Romano, đặc biệt là câu thần chú "Here we go" khi được kích hoạt thường có độ chính xác 99,99%.

Arsenal chuẩn bị trải qua một mùa giải thất bại hoàn toàn, khi mới bị loại khỏi đấu trường Champions League sau thất bại trước PSG ở bán kết. Tại Ngoại hạng Anh, Pháo thủ cũng thất bại trước Liverpool trong cuộc đua song mã tới ngôi vô địch. Đoàn quân của HLV Mikel Arteta lúc này sẽ dồn toàn lực để bảo vệ vị trí á quân trước sự cạnh tranh của Newcastle và Man City.

Việc Arsenal chiêu mộ Zubimendi là điều hoàn toàn dễ hiểu, bởi ngôi sao người Tây Ban Nha vốn là mục tiêu hàng đầu của HLV Arteta trong việc củng cố tuyến giữa ở mùa giải tới, trong bối cảnh Thomas Partey và Jorginho sẽ nói lời chia tay sân Emirates vào cuối mùa giải khi hết hợp đồng.

Zubimendi đã có 15 lần khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha và ra sân tổng cộng 282 trận cho Sociedad (232 trận ở đội một, 50 trận tại đội trẻ), trong đó có 44 trận ở mùa này. Zubimendi còn hợp đồng đến năm 2027 nhưng đã được Arsenal kích hoạt điều khoản phá vỡ trị giá 60 triệu euro.

2 cầu thủ quan trọng của Barca trở lại ở đại chiến với Real

Barca vừa ra thông báo xác nhận rằng, hậu vệ Balde và tiền vệ Casado sẽ được đăng ký thi đấu trong trận Siêu kinh điển (El Clasico).

Theo lịch thi đấu, vào lúc 21h15 tối 11/5, Barcelona sẽ tiếp đón Real Madrid trong trận đấu thuộc vòng 35 La Liga. Hôm nay, Barcelona đã thông báo tin vui về lực lượng trước thềm El Clasico, liên quan đến Balde và Casado.

Cả Casado và Balde đã bình phục chấn thương.

Theo CLB, hai cầu thủ người Tây Ban Nha đã bình phục chấn thương và sẽ có tên trong danh sách đăng ký cho El Clasico. Cụ thể, Balde sắp tái xuất sau gần một tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương gân kheo, trong khi Casado đã sẵn sàng trở lại sau gần hai tháng điều trị chấn thương dây chằng mắt cá.

Dù đã bình phục chấn thương, Casado và đặc biệt là Balde, sẽ không đá chính ở gặp Real Madrid. HLV Hansi Flick đã xác nhận điều này trong cuộc họp báo hôm qua.

Theo HLV Flick, tương tự Balde, Lewandowski cũng sẽ không ra sân từ đầu trước Real Madrid. Thay vào đó, cả hai nhiều khả năng sẽ được tung vào sân từ băng ghế dự bị.

Trong khi Balde và Lewandowski không đá chính, thì Szczesny sẽ có tên trong đội hình xuất phát. Trước đó, thủ môn người Ba Lan đã ngồi dự bị cho Ter Stegen trong trận thắng Valladolid 2-1 ở vòng 34 La Liga.

Cũng trong cuộc họp báo hôm qua, HLV Hansi Flick thừa nhận rằng tinh thần của các học trò phần nào bị ảnh hưởng sau trận thua Inter Milan 3-4 ở lượt về vòng bán kết Champions League. Tuy nhiên, ông khẳng định toàn đội đã sẵn sàng cho trận Siêu kinh điển, với mục tiêu giành chiến thắng.

Nếu đánh bại Real Madrid, Barcelona sẽ nới rộng khoảng cách với đại kình địch lên 7 điểm khi mùa giải chỉ còn ba vòng đấu, qua đó gần như chắc chắn sẽ lên ngôi vô địch La Liga.

Neymar cạn thời gian ở Santos

Siêu sao người Brazil Neymar đang chạy đua với thời gian để có thể tái xuất trong màu áo Santos trước ngày 30/6 – thời điểm hợp đồng của anh chính thức hết hạn.

Tia sáng cuối đường hầm đã xuất hiện khi Neymar vừa hoàn tất các bài kiểm tra y tế tại São Paulo với những tín hiệu tích cực sau chấn thương cơ bán mạc bên chân trái, gặp phải vào ngày 16/4. Theo nguồn tin từ CLB, cựu ngôi sao của PSG và Barcelona có thể trở lại thi đấu trong vòng ba tuần tới.

Nếu quá trình hồi phục diễn ra suôn sẻ, người hâm mộ Santos có thể được chứng kiến Neymar ra sân trong hai trận cuối cùng trước kỳ nghỉ Club World Cup: tiếp đón Botafogo trên sân nhà Vila Belmiro (1/6) và làm khách trước Fortaleza (12/6).

Đây có thể là cơ hội cuối cùng để các cổ động viên chứng kiến Neymar trong màu áo đội bóng quê nhà, nếu không có thỏa thuận gia hạn. Khi giải đấu Brasileirão quay trở lại sau một tháng gián đoạn, hợp đồng hiện tại của anh với Santos sẽ không còn hiệu lực.

Tương lai Neymar đang mờ mịt.

Tái xuất trong màu áo Santos, “thần đồng” một thời của bóng đá Brazil không có khởi đầu suôn sẻ như kỳ vọng. Ở tuổi 33, Neymar phải vật lộn với thể lực và liên tiếp dính chấn thương. Anh chỉ ra sân 9 trận (587 phút), ghi 3 bàn và có 3 pha kiến tạo – thành tích khiêm tốn đối với một cầu thủ từng được xem là người kế vị Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.

Không chỉ gặp khó khăn trên sân cỏ, Neymar còn vướng vào nhiều tranh cãi với các hành động ngoài sân. Khi Santos chuẩn bị cho trận bán kết Campeonato Paulista quan trọng gặp Corinthians, tiền đạo này lại bị phát hiện tham dự lễ hội Carnival tại Rio – khiến làn sóng chỉ trích dâng cao và buộc anh phải công khai xin lỗi.

Thêm vào đó, việc Neymar vắng mặt trong trận mở màn Brasileirão gặp Vasco nhưng lại xuất hiện ở giải King's League vào ngày hôm sau đã làm dấy lên nghi ngờ về mức độ cam kết của anh với đội bóng.

Mới đây nhất, ngôi sao này tiếp tục gây sốc khi tự ý đăng tải đội hình dự kiến của Santos với nhiều thay đổi so với lựa chọn của HLV đương nhiệm – một hành động bị xem là thiếu tôn trọng ban huấn luyện và gây bão trên mạng xã hội Brazil.

Hiện tại, áp lực đang đè nặng lên vai Neymar khi anh buộc phải chứng minh giá trị của mình trong những trận đấu cuối cùng trước khi hợp đồng hết hạn. Liệu “thần đồng” một thời của bóng đá Brazil có thể tái hiện phong độ đỉnh cao và thuyết phục ban lãnh đạo Santos gia hạn hợp đồng? Câu trả lời sẽ dần hé lộ trong những tuần tới.