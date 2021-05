Thủ môn Nguyễn Văn Hoàng và 2 lần thầy Park triệu tập ở phút bù giờ

Bước ngoặt ở cuộc gọi thứ 7



Tháng 11/2017, Nguyễn Văn Hoàng là một trong số các thủ môn được cùng U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2018. Đó cũng là giải đấu lẫy lừng đặt dấu mốc lịch sử cho bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo. Văn Hoàng đương nhiên cũng là viên gạch đóng góp cho chiến công ấy.

Nhưng phải thừa nhận, Văn Hoàng không phải là sự lựa chọn ưu tiên đầu tiên trong sự lựa chọn ban đầu của U23 Việt Nam khi ấy. Trong danh sách thủ môn, ngoài Bùi Tiến Dũng, Phí Minh Long, Đặng Ngọc Tuấn, Ban huấn luyện U23 Việt Nam tính chấm Đỗ Sỹ Huy - thủ thành từng được triệu tập ở chiến dịch SEA Games trước đó.

Văn Hoàng là một trong những thủ môn chơi ổn định nhất của V-League. Ảnh: Bá Tuấn Nhưng chuyện hy hữu đã xảy ra. Đó là khi ban huấn luyện không thể nào liên lạc được với Sỹ Huy trong thời điểm ấy. HLV Phạm Minh Đức của U21 Hà Nội cũng không gọi được để báo tin cho Sỹ Huy. Ban huấn luyện đội U23 Việt Nam chuyển sang phương án B, đó là thủ môn Nguyễn Văn Hoàng của Sài Gòn FC, người cũng từng trưởng thành tại lò đào tạo trẻ của Hà Nội.



Đang xếp đồ thì thầy Park giữ lại vì Văn Lâm

Lần thứ 2 Văn Hoàng được chọn ở phút bù giờ chính là đợt tập trung này. Thực tế, Văn Hoàng là một trong mười cầu thủ mà ông Park gạch tên ban đầu. Đó không phải là điều bất ngờ. Bởi việc chỉ có vỏn vẹn đúng 1 tuần lên tập trung đội tuyển Việt Nam, do phải cùng Sông Lam Nghệ An tiến hành cách ly Covid-19 do có liên quan đến một trường hợp F1, khiến Văn Hoàng không kịp thời gian để chứng minh khả năng của mình.

Văn Hoàng đúng là đã sắp xếp đồ để chuẩn bị rời đội tuyển Việt Nam. Nhưng đúng lúc anh đang thu gom hành lý để rời khách sạn ở Hà Nội, HLV Park Hang-seo lập tức báo gấp tin anh sẽ ở lại cùng đội bóng. Lý do là bởi Cerezo Osaka đã giữ chân lại Đặng Văn Lâm, do một thủ môn của đội bóng J.League 1 bị chấn thương đúng ở thời điểm này. Văn Hoàng trở thành diện đi “vé vớt” của đội tuyển Việt Nam sang UAE tham dự Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Văn Hoàng sẽ tiếp tục đồng hành cùng ĐT Việt Nam trong chiến dịch VL World Cup. Ảnh: VFF Hôm nay 27/5, Văn Hoàng cùng các đồng đội đã có mặt tại UAE. Sau đó 4 ngày, tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu với Jordan.



Theo lịch, đoàn quân áo đỏ sẽ lần lượt đối đầu Indonesia vào ngày 7/6, Malaysia ngày 11/6 và UAE ngày 15/6 tại bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Thầy trò ông Park cần giành thêm 6 điểm để chắc chắn sở hữu tấm vé vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022./.