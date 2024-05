Thu ngân sách của Nghệ An 5 tháng ước đạt hơn 10.113 tỷ đồng

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Nhờ thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An trong tháng 5 ước thực hiện 1.626,5 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng ước thực hiện 10.113,9 tỷ đồng, đạt 63,6% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 139% cùng kỳ năm 2023.

Chiều 24/5, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 5/2024 của UBND tỉnh.

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Bùi Thanh An - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đình Long - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Toàn cảnh phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5/2024. Ảnh: Phạm Bằng

Tại phiên họp, UBND tỉnh đã nghe và cho ý kiến vào báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước tháng 5, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm tháng 6/2024.

Báo cáo và các ý kiến thống nhất đánh giá, trong tháng 5, tình hình sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định; lúa xuân được mùa trên cả 3 tiêu chí: sản lượng, chất lượng và giá bán.

UBND tỉnh đã ban hành quyết định công nhận 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chủ trì phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5/2024. Ảnh: Phạm Bằng

Như vậy, tính đến ngày 15/5, toàn tỉnh đã có 319/411 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 77,62% tổng số xã; 83/319 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 12/319 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu; 9 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ, đạt chuẩn nông thôn mới.

Tình hình sản xuất, kinh doanh của tỉnh tiếp tục đà phục hồi tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5 ước tăng 13,15%, luỹ kế 5 tháng ước tăng 9,37%. Đến ngày 20/5, nguồn vốn đầu tư công tập trung tỉnh quản lý đã giải ngân hơn 1.252 tỷ đồng, đạt 27,07%, cao hơn cùng kỳ năm 2023 là 17,4%.

Giám đốc Sở KH&ĐT Phạm Hồng Quang báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 5, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm tháng 6/2024. Ảnh: Phạm Bằng

Các hoạt động dịch vụ - du lịch đều có mức tăng trưởng khá mạnh mẽ. Kim ngạch xuất khẩu 5 tháng ước đạt 1.107,7 triệu USD, tăng 10,98%. Trong tháng 5, lượng khách du lịch đạt 1,05 triệu lượt, tổng thu từ du lịch đạt 3.678 tỷ đồng.

Các hoạt động hợp tác và hội nhập quốc tế tiếp tục được triển khai hiệu quả. Nhờ đó, góp phần thu hút đầu tư ngày càng tích cực. Trong tháng 5, tổng vốn đăng ký cấp mới và điều chỉnh là 341,9 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã cấp mới 31 dự án, điều chỉnh 65 lượt dự án với tổng vốn hơn 15.756 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư cấp mới tăng 1,07 lần so với cùng kỳ.

Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Thanh Hải báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước tháng 5, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm tháng 6/2024. Ảnh: Phạm Bằng

Nhờ thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, thu ngân sách của tỉnh trong tháng 5 ước thực hiện 1.626,5 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng ước thực hiện 10.113,9 tỷ đồng, đạt 63,6% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 139% cùng kỳ năm 2023.

Các hoạt động văn hoá, thể thao diễn ra sôi nổi, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngành Giáo dục đã tập trung chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ năm học, chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT. Các hoạt động kết nối cung cầu lao động, giải quyết việc làm được tăng cường.

Giám đốc Sở Công Thương Phạm Văn Hoá phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

UBND tỉnh đã tích cực phối hợp với các bộ, ngành hoàn thiện hồ sơ Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An trình Quốc hội vào Kỳ họp thứ 7; hoàn thiện các đề án lớn; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06. Tình hình quốc phòng, an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bên cạnh những kết quả đạt được, UBND tỉnh cũng thẳng thắn đánh giá, trong công tác giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn một số nguồn vốn đang còn chậm. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Nghệ An năm 2023 xếp thứ 44, giảm 21 bậc so với năm 2022.

Giám đốc Sở NN&PTNT Phùng Thành Vinh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn khó khăn, số lượng doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại giảm, một số sản phẩm công nghiệp có mức tăng trưởng giảm so với cùng kỳ. Tình hình dịch bệnh trên vật nuôi và cây trồng còn diễn biến phức tạp.