Thu ngân sách của Nghệ An trong tháng 1/2024 ước đạt 2.587 tỷ đồng

Sáng 25/1, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 1/2024.

Tham gia phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Bùi Thanh An - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đình Long - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Đệ - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các thành viên UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Quang cảnh phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 1/2024. Ảnh: Phạm Bằng

Tại phiên họp, các thành viên UBND tỉnh đã tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, trong đó có việc thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước tháng 1/2024.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Phạm Hồng Quang cho biết, trong tháng, các cấp, ngành tập trung triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của HĐND tỉnh; thực hiện công tác tổng kết năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024; chuẩn bị các hoạt động đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chủ trì, điều hành phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

UBND tỉnh đã ban hành các quyết định triển khai thực hiện việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội; kế hoạch đầu tư công; dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2024; quyết định về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024; thành lập 5 Tổ công tác để chỉ đạo, thúc đẩy các ngành, lĩnh vực.

Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Thanh Hải cho biết, thu ngân sách trong tháng 1/2024 đã thực hiện đạt 1.687 tỷ đồng, tính đến hết tháng ước sẽ đạt 2.587 tỷ đồng. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 9,35% so với cùng kỳ năm 2023. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 180 triệu USD.

Giám đốc Sở KH&ĐT Phạm Hồng Quang báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 1, nhiệm vụ tháng 2/2024. Ảnh: Phạm Bằng

Tỉnh tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023. Tính đến ngày 20/1/2024, tổng kế hoạch đầu tư công năm 2023 đã giải ngân 7.869,165 tỷ đồng, đạt 87,11%.

Tiếp đà thành công của năm 2023, tính đến ngày 22/1, trên địa bàn toàn tỉnh đã cấp mới cho 6 dự án, với tổng số vốn đầu tư đăng ký hơn 2.169 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 200 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 43,88% so với cùng kỳ với tổng vốn đăng ký 2.753 tỷ đồng.

Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Thanh Hải báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách Nhà nước. Ảnh: Phạm Bằng

Các hoạt động hợp tác và hội nhập quốc tế tiếp tục được triển khai hiệu quả. Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm triển khai; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tỉnh đang triển khai các kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, nghệ thuật chào năm mới; đảm bảo công tác chính sách đối với người có công với cách mạng và an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán năm 2024.

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Đoàn Hồng Vũ báo cáo triển khai công tác chính sách đối với người có công với cách mạng và an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán 2024. Ảnh: Phạm Bằng

Tính đến ngày 23/1/2024, có 219 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đăng ký ủng hộ Chương trình Tết Vì người nghèo - Xuân Giáp Thìn 2024 với tổng giá trị kinh phí, quà Tết hơn 141,36 tỷ đồng.

Tại phiên họp, lãnh đạo các sở, ngành đã báo cáo tình hình triển khai kế hoạch các hoạt động văn hoá, nghệ thuật chào mừng năm mới, đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; công tác chính sách đối với người có công với cách mạng và an sinh xã hội; đảm bảo giao thông vận tải; tình hình sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm...

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu tại phiên họp, đánh giá cao sự chủ động của UBND tỉnh ngay từ đầu năm, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình đề nghị Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan chủ trì chủ động bám sát kế hoạch, xây dựng đúng tiến độ các Nghị quyết trong danh mục trình HĐND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ đề nghị các sở, ngành quan tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện hồ sơ thủ tục; triển khai kế hoạch trồng cây đầu Xuân; quan tâm triển khai hiệu quả dự án đầu tư xây dựng kè sông Nậm Mộ tại huyện Kỳ Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đề nghị Sở Văn hoá và Thể thao chỉ đạo chỉnh trang đô thị, tổ chức hoạt động vui Xuân, đón Tết lành mạnh, đặc biệt là các đền, chùa. Người đứng đầu các sở, ngành chịu trách nhiệm báo cáo kết quả giải ngân vốn sự nghiệp trong 3 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An đề nghị đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Thọ Lộc; tháo gỡ khó khăn cấp phép lao động nước ngoài cho các doanh nghiệp FDI. Mặt khác, tham mưu ban hành quy định phân cấp điều hành, quản lý ngân sách.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đề nghị tập trung chỉ đạo thu ngân sách trong những tháng đầu năm 2024; quan tâm đầu ra cho sản phẩm OCOP trong dịp Tết Nguyên đán; tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, an toàn vệ sinh thực phẩm dịp trước, trong và sau Tết, đảm bảo cho người dân đón Xuân an toàn, lành mạnh.

Mặt khác, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đề nghị nâng cao chất lượng góp ý ban hành văn bản quy phạm pháp luật; ngay sau Tết kiểm tra khối lượng, chất lượng công việc tại các dự án, công trình; đẩy nhanh chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A; đẩy nhanh quyết toán hồ sơ cho các doanh nghiệp...