Thu ngân sách Nghệ An đạt cao nhất từ trước tới nay với 18.936 tỷ đồng

Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh kinh phí thăm hỏi, chúc Tết các đối tượng chính sách, người có công, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ ở các vùng biên giới.

Các ngân hàng tung ra các gói hỗ trợ phục hồi kinh tế. Ảnh: Trân Châu Tham mưu phân bổ kinh phí hỗ trợ giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021, với số tiền: 254,135 tỷ đồng. Phối hợp Sở Nội vụ tham mưu kinh phí phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Tham mưu kinh phí thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng 105,6 tỷ đồng; Tham mưu kinh phí phòng chống dịch: Phòng, chống dịch tả lợn châu Phi 13,7 tỷ đồng; dịch viêm da nổi cục: 2,1 tỷ đồng (kinh phí mua hóa chất và vắc- xin); hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 hơn 200 tỷ đồng.



Tham mưu kinh phí thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19: 58,42 tỷ đồng. Kinh phí phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, huyện; Tham mưu kinh phí hỗ trợ các địa phương, đơn vị kinh phí sửa chữa các công trình ách yếu trước mùa mưa, bão năm 2021...

Theo dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2022, tổng thu NSNN trên địa bàn là 14.997 tỷ đồng, tăng 961 tỷ 083 triệu đồng so với dự toán HĐND tỉnh điều chỉnh giao năm 2021 (tăng 6,8%). Trong đó: Thu nội địa: 13.697 tỷ đồng, tăng 914 tỷ 700 triệu đồng so với dự toán HĐND tỉnh điều chỉnh năm 2021 (tăng 7,2%). Thu nội địa loại trừ thu tiền sử dụng đất và thu xổ số kiến thiết: 10.171 tỷ đồng; Thu tiền sử dụng đất: 3.500 tỷ đồng, tăng 500 tỷ đồng so với dự toán HĐND tỉnh giao năm 2021 (tăng 16,7%); Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: 1.300 tỷ đồng, tăng 50 tỷ đồng so với dự toán HĐND tỉnh điều chỉnh năm 2021 (tăng 4%).