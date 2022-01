Thu ngân sách Nghệ An đạt cao nhất từ trước tới nay với 19.627 tỷ đồng

Dự toán thu NSNN năm 2021 HĐND tỉnh giao 14.032,3 tỷ đồng. Dự toán thu NSNN trình HĐND tỉnh điều chỉnh (do tăng ghi thu viện trợ, số tiền: 3,617 tỷ đồng): 14.035,917 tỷ đồng.

Số liệu thu NSNN năm 2021 đến 31/12, Cục Thuế Nghệ An thực hiện thu nội đạt 17.974 tỷ đồng, bằng 151% dự toán Trung ương, bằng 141% dự toán HĐND và bằng 108% so với cùng kỳ. Trong đó, số thu nội địa tính cân đối trừ tiền sử dụng đất, xổ số ước đạt 12.708 tỷ đồng, bằng 133% dự toán Trung ương, bằng 130% dự toán HĐND và bằng 114% so với cùng kỳ năm 2020. Việc thực hiện dự toán thu của Cục Thuế đạt khá so với dự toán được giao cũng như bình quân so với cả nước.

Trong khi đó, thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước đạt 1.653 tỷ đồng, tăng thêm 55 tỷ đồng so với ước thực hiện đã báo cáo HĐND tỉnh, bằng 132,4% dự toán HĐND tỉnh điều chỉnh và bằng 140,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Tổng số thực hiện thu nợ tiền thuế nộp vào Ngân sách Nhà nước năm 2021 đạt 2.457 tỷ đồng.