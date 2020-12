Thu ngân sách Nghệ An đạt gần 17.000 tỷ đồng

Tỉnh Nghệ An thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng vẫn đạt được những kết quả tích cực như tốc độ tăng trưởng sản phẩm ước đạt 4,45%, thu ngân sách nhà nước (NSNN) vượt dự toán HĐND tỉnh giao, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, cũng như kịp thời hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn.

Thực hiện thu NSNN đến ngày 30/12/2020 đạt 16.985,8 tỷ đồng, đạt 109,2% dự toán HĐND điều chỉnh, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó: Thu nội địa 15.829,8 tỷ đồng, đạt 115,1% dự toán, tăng 8,8% so với cùng kỳ. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 1.156 tỷ đồng, đạt 64,2% dự toán, bằng 70,8% so với cùng kỳ.