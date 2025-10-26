Thử nghiệm độ mỏi Boeing: Khi máy bay chịu áp lực của 45 năm Bên trong các phòng thí nghiệm khổng lồ, Boeing sử dụng giàn thử nghiệm để kéo, đẩy và xoắn vặn khung máy bay, mô phỏng hàng chục năm khai thác chỉ trong vài tuần.

Tầm quan trọng của thử nghiệm độ mỏi trong an toàn hàng không

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hàng triệu hành khách, mỗi chiếc máy bay thương mại phải trải qua một trong những quy trình kiểm tra khắc nghiệt nhất ngành kỹ thuật: thử nghiệm độ mỏi kết cấu. Đây là bước không thể thiếu giúp các nhà sản xuất như Boeing xác định và củng cố độ bền của máy bay, đảm bảo chúng có thể hoạt động an toàn trong suốt vòng đời dự kiến trước những áp lực liên tục của việc cất cánh, hạ cánh và nhiễu động trên không.

Máy bay Boeing gắn trên giàn thử nghiệm độ mỏi. Ảnh: Boeing

Bên trong 'phòng tra tấn' máy bay của Boeing

Tại các cơ sở ở Seattle và Everett, những khung máy bay hoàn chỉnh được đưa vào các giàn thép khổng lồ. Tại đây, chúng bị vít chặt và chịu tác động liên tục từ hàng loạt piston và bộ truyền động thủy lực. Các thiết bị này thực hiện việc kéo, đẩy, uốn cong và xoắn vặn các bộ phận quan trọng như cánh, thân và đuôi máy bay. Mục đích là để mô phỏng chính xác những áp lực mà máy bay phải đối mặt trong hàng nghìn chuyến bay thực tế.

Ví dụ, trong cuộc thử nghiệm với mẫu 787 Dreamliner kéo dài từ năm 2010 đến 2015, một nguyên mẫu đã được gắn trên giàn thử nghiệm nặng hơn 544.000 kg. Các kích thủy lực đã mô phỏng tương đương 165.000 chuyến bay, gấp khoảng 3,75 lần tuổi thọ dự kiến của máy bay. Hàng nghìn cảm biến được gắn khắp khung máy bay, ghi lại hàng nghìn điểm dữ liệu mỗi giây để phát hiện những vết nứt nhỏ nhất, sự bong tróc vật liệu và các dấu hiệu mỏi kết cấu trước cả khi mắt người có thể nhìn thấy.

Sự tiến hóa của công nghệ thử nghiệm qua các thế hệ

Công nghệ thử nghiệm độ mỏi đã có những bước tiến vượt bậc kể từ những năm 1950. Với chiếc Boeing 707, máy bay phản lực đầu tiên có thân điều áp hoàn toàn, Boeing đã xây dựng một giàn thử nghiệm dạng lều bán nguyệt để kiểm tra cách các vết nứt lan rộng dưới áp lực. Những kiến thức thu được đã giúp tạo ra kết cấu nhẹ hơn nhưng vẫn bền bỉ.

Qua các thế hệ máy bay như 727, 747, 757 và 767, các thử nghiệm toàn diện hơn đã giúp phát hiện ra hiện tượng hư hại đa điểm (MSD) – những vết nứt li ti hình thành quanh các mối ghép có thể liên kết với nhau gây nguy hiểm. Boeing đã liên tục cải tiến thiết kế để giải quyết vấn đề này. Đến thế hệ 787 Dreamliner, công nghệ đã tiên tiến đến mức có thể mô phỏng tới ba vòng đời của máy bay, cho phép các kỹ sư có cái nhìn sâu sắc chưa từng có về độ bền vật liệu.

Dữ liệu định hình tương lai ngành hàng không

Theo quy định của Cục quản lý Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), các nhà sản xuất phải chứng minh máy bay có thể hoạt động an toàn trong suốt vòng đời thiết kế. Dữ liệu thu thập từ các thử nghiệm độ mỏi đóng vai trò cốt lõi trong việc này. Nó không chỉ giúp xác định các điểm yếu tiềm tàng mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến việc lựa chọn vật liệu, tinh chỉnh thiết kế, lập kế hoạch bảo dưỡng và xác định tuổi thọ trung bình của phi đội.

Ngoài ra, phòng thí nghiệm hệ thống của Boeing còn có khả năng "lão hóa ảo" máy bay, mô phỏng 45 năm bay chỉ trong 5 tuần. Quá trình này giúp dự đoán cách các hệ thống phức tạp như phần mềm, hệ thống nhiên liệu và điều khiển phản ứng với sự mài mòn sau hàng thập kỷ sử dụng. Nhờ đó, các kỹ sư có thể chuyển từ việc phản ứng sau khi sự cố xảy ra sang chủ động dự đoán và ngăn ngừa rủi ro, giúp máy bay ngày càng an toàn và bền bỉ hơn.