Thời sự Thu nhập 20 triệu đồng/tháng được mua nhà ở xã hội Đó là một trong những nội dung được Chính phủ quyết định tại Nghị định 261 sửa đổi, bổ sung các nghị định về nhà ở xã hội ban hành ngày 10/10/2025 và có hiệu lực từ ngày ký.

Dự án nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động trong các khu công nghiệp thuộc Khu Kinh tế Đông Nam. Ảnh: HV

Nâng mức trần thu nhập để được xét mua, thuê mua nhà ở xã hội

Nghị định 261/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định 192/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị quyết 201/2025/QH15 năm 2025 thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.

Căn cứ theo khoản 2 Điều 1 Nghị định 261/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 30 Nghị định số 100/2024/NĐ-CP như sau:

“Điều 30. Điều kiện về thu nhập

1. Đối với các đối tượng quy định tại các khoản 5, 6 và 8 Điều 76 của Luật Nhà ở thì phải đảm bảo điều kiện về thu nhập như sau:

a) Trường hợp người đứng đơn là người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân thì có thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 20 triệu đồng tính theo Bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận.

Trường hợp người đứng đơn là người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên thì thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 30 triệu đồng tính theo Bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận.

b) Trường hợp người đứng đơn đã kết hôn theo quy định của pháp luật thì người đứng đơn và vợ (chồng) của người đó có tổng thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 40 triệu đồng tính theo Bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận.

c) Thời gian xác định điều kiện về thu nhập theo quy định tại điểm a, điểm b khoản này là trong 12 tháng liền kề, tính từ thời điểm cơ quan có thẩm quyền thực hiện xác nhận.

d) Căn cứ điều kiện, mức thu nhập của từng khụ vực trên địa bàn, chính sách ưu đãi về nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức, số lượng người phụ thuộc theo quy định của pháp luật, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được quyết định hệ số điều chỉnh mức thu nhập quy định tại điểm a, điểm b khoản này nhưng không vượt quá tỷ lệ giữa thu nhập bình quân đầu người tại địa phương so với thu nhập bình quân đầu người của cả nước; quyết định chính sách khuyến khích tiếp cận nhà ở xã hội đối với đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội có từ ba (03) người phụ thuộc trở lên trong cùng một hộ gia đình.

2. Trường hợp đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 76 của Luật Nhà ở trong trường hợp không có Hợp đồng lao động thì phải đảm bảo điều kiện về thu nhập theo quy định tại khoản 1 Điều này và được cơ quan Công an cấp xã nơi thường trú hoặc tạm trú hoặc nơi ở hiện tại xác nhận.

Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị xác nhận, cơ quan Công an cấp xã nơi thường trú hoặc tạm trú hoặc nơi ở tại thời điểm đối tượng đề nghị xác nhận căn cứ thông tin cơ sở dữ liệu về dân cư để thực hiện việc xác nhận điều kiện về thu nhập".

Tải toàn văn Nghị định 261 tại đây!

Vừa phát triển nhà ở thương mại, vừa đột phá thúc đẩy nhà ở xã hội

Liên quan đến nội dung này, phát biểu kết luận phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, ngày 11/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao sự chuẩn bị của Bộ Xây dựng, Văn phòng Chính phủ và nội dung phát biểu trách nhiệm, sâu sắc, sát thực tế của các đại biểu, trong đó thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ "điểm nghẽn" để tạo đột phá phát triển nhà ở xã hội.

Thủ tướng lưu ý việc phát triển nhà ở phải nhiều phân khúc gồm cao cấp, trung bình, thu nhập thấp, bảo đảm phát triển hài hòa, không quá chênh lệch về hạ tầng thiết yếu (giao thông, điện, nước, viễn thông), hạ tầng xã hội (giáo dục, y tế, thể thao, văn hóa…). Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tiếp thu đầy đủ các ý kiến xác đáng, hoàn thiện, trình ban hành văn bản phù hợp để thống nhất triển khai thực hiện nhanh, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tế và phù hợp quy định của Đảng và Nhà nước.

Khái quát các nhiệm vụ thời gian qua đã được triển khai tích cực, có hiệu quả, đồng thời vẫn còn những tồn tại, hạn chế, Thủ tướng nhấn mạnh đây là chính sách nhân văn nhưng phải phù hợp quy định, nếu thiếu cơ chế, chính sách thì đề xuất cấp có thẩm quyền; cùng với đó, phải tuân thủ quy luật thị trường, góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển đất nước nhanh, bền vững, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân.

Đồng thời, việc phát triển thị trường bất động sản và thực hiện chính sách nhà ở xã hội có quan hệ mật thiết với nhau, thúc đẩy lẫn nhau, vừa phải phát triển nhà ở thương mại phù hợp, đúng quy luật, đúng quy định, đồng thời cũng có những chính sách đột phá để phát triển nhà ở xã hội.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh phát biểu. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Các ý kiến tại phiên họp cho thấy, tất cả các địa phương đều có nhu cầu nhà ở xã hội, kể cả các tỉnh miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa, với các lực lượng bộ đội, công an, giáo viên mà nhiều người còn thiếu chỗ ở.

Theo Thủ tướng, cần xác định rằng nhà ở xã hội không chỉ là nhà cao tầng mà còn có thể là nhà thấp tầng; nhà ở xã hội cũng không phải nằm ở nơi "khỉ ho cò gáy", đất "đầu thừa đuôi thẹo" mà phải đầy đủ hạ tầng giao thông, điện, nước, viễn thông, xã hội, y tế, văn hóa, giáo dục. Thủ tướng nhấn mạnh, "không có tỉnh nào không có nhu cầu", vấn đề là phải có cách làm, nhà ở phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh từng địa phương, từng vùng và cân đối cung - cầu.

Về các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chính thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan để tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế theo định hướng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nếu vướng mắc ở luật thì trình Quốc hội ban hành văn bản phù hợp ngay tại Kỳ họp sắp tới; nếu ở nghị định thì Chính phủ giải quyết; các bộ, ngành ban hành thông tư hướng dẫn phù hợp.

Nhóm nhiệm vụ, giải pháp thứ hai là quy hoạch phải ổn định, lâu dài, không phá vỡ các quy hoạch đã làm; các địa phương phải chủ động trong giao đất, thực hiện thủ tục về đất đai, tháo gỡ các vướng mắc theo thẩm quyền, nếu vượt thẩm quyền, thiếu chính sách thì tiếp tục đề xuất.

Thủ tướng lưu ý việc phát triển nhà ở phải nhiều phân khúc gồm cao cấp, trung bình, thu nhập thấp, bảo đảm phát triển hài hòa, không quá chênh lệch về hạ tầng thiết yếu (giao thông, điện, nước, viễn thông), hạ tầng xã hội (giáo dục, y tế, thể thao, văn hóa…).

Các đại biểu tham dự cuộc họp. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Nhóm giải pháp thứ ba, Thủ tướng nhấn mạnh phải đa dạng hóa nguồn lực, gồm hỗ trợ của Nhà nước (cả Trung ương và địa phương); nguồn vốn tín dụng; phát hành trái phiếu; nguồn lực tư nhân…

Thủ tướng cũng yêu cầu cần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực phù hợp, nâng cao năng lực thực thi, tăng cường kiểm tra, giám sát, cắt giảm thủ tục, giảm chi phí đầu vào; đồng thời luật đã quy định, các địa phương phải tích cực, chủ động đưa ra chính sách phù hợp điều kiện địa phương trên cơ sở chính sách chung của Trung ương và chịu trách nhiệm vấn đề này.

Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp tiết giảm chi phí, giảm chi tiêu không cần thiết để giá thành nhà ở xã hội phù hợp hơn, chấp nhận được; hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhân dân và doanh nghiệp, nếu có rủi ro thì cùng nhau chia sẻ.

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện về công nghệ, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, quy định liên quan quản lý, giám sát hoạt động môi giới, vận hành sàn giao dịch bất động sản, thành lập trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý theo hướng công khai, minh bạch, phù hợp, hiệu quả, đúng thẩm quyền, kế thừa, phát huy những việc đã làm tốt và tiếp tục bổ sung để hiệu quả hơn.

Các địa phương tham dự trực tuyến Phiên họp. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Lưu ý một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, Thủ tướng nêu rõ, đến nay các cơ chế, chính sách đã tương đối tốt, các địa phương phải tiếp tục chủ động, thực hiện hiệu quả hơn.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Xây dựng tiếp tục có thông tư quy định chi tiết sau khi Chính phủ đã có Nghị định 261/2025/NĐ-CP để hướng dẫn cụ thể hơn, như về thời hạn thực hiện các thủ tục với dự án nhà ở xã hội.

Cùng với đó, Chính phủ sẽ ban hành văn bản phù hợp, xây dựng tiêu chí, nguyên tắc, tinh thần là không giới hạn tỉnh nào và không giới hạn doanh nghiệp nào, để các địa phương giao nhiệm vụ cho doanh nghiệp thực hiện xây dựng nhà ở xã hội; đề nghị các doanh nghiệp chủ động, xung phong nhận nhiệm vụ, phát huy trách nhiệm trước nhân dân, nhất là những người có thu nhập thấp, những đối tượng yếu thế, cần sự giúp đỡ của cộng đồng, của doanh nghiệp; có cơ chế giám sát, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, chống trục lợi chính sách.

Giao Bộ Xây dựng khẩn trương trình ban hành Nghị định quy định chi tiết về Quỹ nhà ở quốc gia, Thủ tướng cho rằng cần nghiên cứu chính sách toàn diện, bao trùm hơn; mở rộng đối tượng và linh hoạt hơn, trong đó có đối tượng cán bộ bị tác động bởi sắp xếp bộ máy; có chính sách ưu tiên thuê và thuê mua thuận lợi, linh hoạt.

Liên quan đề xuất hỗ trợ đồng bào vùng sâu vùng xa, Thủ tướng cho rằng cần nghiên cứu tích hợp các chính sách liên quan trong triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia để tránh trùng chéo.

Thủ tướng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đôn đốc thúc đẩy giải ngân Chương trình tín dụng 145 nghìn tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, theo hướng thuận lợi hơn, dễ tiếp cận hơn nhưng quản lý được, đồng thời kiểm soát tín dụng vào bất động sản mang tính đầu cơ, gây ra bong bóng bất động sản. Các ngân hàng tiếp tục tiết giảm chi phí, ứng dụng công nghệ để giảm lãi suất cho vay cho cả nhà đầu tư và người mua nhà.

Thủ tướng đề nghị đẩy mạnh truyền thông chính sách để người dân hiểu, làm theo, khuyến khích, nhân rộng những điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm tốt, hiệu quả, sáng tạo.

