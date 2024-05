Thu nhập bình quân đầu người tại Nghệ An đạt hơn 4 triệu đồng/tháng

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Mức thu nhập bình quân 1 người/tháng nêu trên tại Nghệ An được thống kê đến hết năm 2023, tăng khoảng 400 ngàn đồng so với năm 2022; xếp thứ 35/63 tỉnh, thành cả nước.

Tổng Cục Thống kê vừa công bố Khảo sát mức sống dân cư năm 2023. Đây là là điều tra mẫu thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia được thực hiện nhằm mục đích thu thập thông tin làm căn cứ đánh giá mức sống, đánh giá tình trạng nghèo đói và phân hóa giàu nghèo, giám sát và đánh giá một số chương trình mục tiêu quốc gia.

Khảo sát mức sống dân cư năm 2023 được tiến hành trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bao gồm 46.995 hộ đại diện cho toàn quốc, khu vực thành thị, nông thôn, 6 vùng địa lý, tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

Mức thu nhập bình quân 1 người/tháng của 14 tỉnh, thành phố trong vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung (đơn vị triệu đồng). Đồ họa: Thành Duy

Theo đó, thu nhập bình quân 1 người/tháng tại Nghệ An năm 2023 đạt 4,0505 triệu đồng, xếp thứ 35 cả nước; tăng khoảng 400 ngàn so với thu nhập bình quân tháng khảo sát năm 2022 (3,629 triệu đồng).

Mặc dù thu nhập bình quân 1 người/tháng ở Nghệ An tăng, nhưng vẫn thấp hơn bình quân chung của vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung (4,2638 triệu đồng) và bình quân chung cả nước là 4,96 triệu đồng.

Thu nhập bình quân 1 người/tháng cao nhất ở nước ta là tại Bình Dương với đạt gần 8,3 triệu đồng, thấp nhất là Điện Biên với gần 2,2 triệu đồng.

Ở nước ta, nhóm hộ có thu nhập cao nhất (nhóm gồm 20% dân số có thu nhập cao nhất - nhóm 5) có thu nhập bình quân 1 người/ tháng đạt 10,86 triệu đồng cao gấp 7,5 lần so với nhóm hộ có thu nhập thấp nhất (nhóm gồm 20% dân số có thu nhập thấp nhất - nhóm 1) với thu nhập bình quân đạt 1,45 triệu đồng/người/tháng.

Tại Nghệ An, nhóm hộ có thu nhập cao nhất (nhóm gồm 20% dân số giàu nhất - nhóm 5) có thu nhập bình quân 1 người/tháng đạt hơn 8,8 triệu đồng, tăng hơn 1 triệu so với năm 2022, cao gấp 7,6 lần so với nhóm hộ có thu nhập thấp nhất (nhóm gồm 20% dân số nghèo nhất – nhóm 1), có thu nhập bình quân 1 người/tháng chỉ đạt 1,172 triệu đồng.

Trên bình diện chung, qua khảo sát của Tổng Cục thống kê cho thấy, ở nước ta thu nhập bình quân 1 người/tháng năm 2023 ở khu vực thành thị đạt 6,26 triệu đồng, cao gấp gần 1,5 lần khu vực nông thôn (4,17 triệu đồng).

Thu nhập bình quân 1 người/tháng tại Nghệ An đạt hơn 4 triệu đồng vào năm 2023. Ảnh: Thành Duy

Trong năm 2023, Đông Nam Bộ là vùng có thu nhập bình quân 1 người/tháng cao nhất (6,52 triệu đồng). Vùng có thu nhập bình quân 1 người/tháng thấp nhất là Trung du và miền núi phía Bắc (3,44 triệu đồng). Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung xếp 4/6 vùng với mức thu nhập bình quân 1 người/tháng đạt hơn 4,26 triệu đồng.

Theo Tổng Cục thống kê, cơ cấu thu nhập đang chuyển dịch theo hướng ngày càng tiến bộ hơn. Các khoản thu từ tiền công, tiền lương vẫn giữ tỷ trọng cao trong thu nhập của dân cư, tăng từ 51,1% năm 2018 và duy trì ở mức trên 55% trong các năm từ 2020 đến 2023. Ngược lại, tỷ trọng thu từ hoạt động tự làm nông, lâm nghiệp, thủy sản có xu hướng ngày càng giảm, từ 13,3% năm 2018 xuống còn 10,2% năm 2023.

Năm 2023, nhân khẩu bình quân 1 hộ là 3,6 người, số người trong độ tuổi lao động bình quân 1 hộ là 2,1 người.