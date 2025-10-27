Thu Trang công bố phim mới, hé lộ tạo hình gây bất ngờ Sau thành công hơn 200 tỷ đồng, đạo diễn Thu Trang chuyển hướng sang thể loại tình cảm với phim 'Ai thương ai mến', lấy bối cảnh miền Tây thập niên 1960.

Từ thành công vang dội đến thử thách mới

Sau thành công phòng vé với doanh thu hơn 200 tỷ đồng cho tác phẩm đầu tay 'Nụ hôn bạc tỷ' dịp Tết 2025, đạo diễn Thu Trang vừa chính thức công bố dự án điện ảnh thứ hai mang tên 'Ai thương ai mến'. Đây là một bước chuyển mình đáng chú ý khi chị lựa chọn khai thác thể loại tình cảm, khác biệt với tác phẩm trước đó.

Thu Trang trở lại với phim điện ảnh "Ai thương ai mến".

Bộ phim lấy bối cảnh miền Tây sông nước vào thập niên 1960, hứa hẹn khắc họa một câu chuyện mộc mạc, bình dị nhưng chứa đựng chiều sâu tình cảm về con người nơi đây. Thu Trang cho biết, thời gian qua chị đã tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm và chủ động hơn trong công việc đạo diễn.

Áp lực và niềm tin vào câu chuyện cảm xúc

Chia sẻ về dự án mới, Thu Trang thừa nhận áp lực lớn nhất không đến từ thị trường phim ảnh cạnh tranh, mà từ việc liệu khán giả có sẵn lòng đón nhận một câu chuyện đời nhẹ nhàng, sâu lắng hay không. Trong bối cảnh các phim hành động, kinh dị đang chiếm ưu thế, một tác phẩm tình cảm buồn có thể là một lựa chọn kén người xem.

Một số phân cảnh và tạo hình nhân vật trong phim được hé lộ.

Tuy nhiên, nữ đạo diễn bày tỏ niềm tin rằng câu chuyện được kể bằng cả trái tim sẽ chạm đến cảm xúc của khán giả. 'Nếu mình làm bằng hết cái tâm, khán giả sẽ cảm được', chị chia sẻ. Theo Thu Trang, bộ phim được tạo nên từ chính những kỷ niệm, nỗi nhớ và tình cảm chị dành cho gia đình. Chị hy vọng tác phẩm sẽ gợi lên những kết nối tình thân, khiến khán giả muốn trở về và trân trọng những người yêu thương.

Tạo hình gây bất ngờ và dàn diễn viên

Cùng với việc công bố dự án, poster đầu tiên của 'Ai thương ai mến' cũng được phát hành, gây bất ngờ với tạo hình của chính Thu Trang trong vai trò diễn viên. Chị xuất hiện với mái tóc bạc trắng, gương mặt nhiều nếp nhăn và ánh mắt đượm buồn, khác hẳn hình ảnh thường thấy.

Thu Trang gây chú ý với tạo hình già nua trên màn ảnh.

Ngoài Thu Trang, bộ phim còn có sự tham gia của các diễn viên như Hồng Ánh, Võ Điền Gia Huy, Trâm Anh và diễn viên nhí Lê Hào. 'Ai thương ai mến' dự kiến sẽ ra rạp vào tháng 1 năm 2026.