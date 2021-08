Thứ trưởng Bộ Công an: Đặc xá dịp 2/9 đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng và đúng đối tượng

Thực hiện quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá nhân dịp Quốc khánh 2/9, Bộ Công an - Cơ quan Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2021 theo đúng quy định của pháp luật.

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do dịch Covid-19, quán triệt tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch nước và Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2021 là “tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phạm nhân được đặc xá về nơi cư trú an toàn”, đến nay mọi công tác chuẩn bị cho lễ công bố Quyết định đặc xá đã sẵn sàng.

Phóng viên phỏng vấn Thiếu tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Thường trực Hội đồng Tư vấn đặc xá năm 2021 về vấn đề này.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng. P.V: Để công tác đặc xá đảm bảo công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật, quy trình xét duyệt được thực hiện như thế nào, thưa ông?



Thiếu tướng Lê Quốc Hùng: Sau khi có quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2021, chúng tôi đã chỉ đạo thực hiện quy trình xem xét, xét duyệt hồ sơ rất dân chủ, khách quan công bằng và minh bạch đúng quy định pháp luật.

Việc xét duyệt hồ sơ được triển khai từ cơ sở cải tạo đến các Hội đồng thi hành án hình sự cấp huyện, cấp tỉnh và lên đến các tổ chuyên viên liên ngành để thẩm định. Sau đó, các tổ thẩm định của Hội đồng tư vấn đặc xá xem xét và cuối cùng là cuộc họp chung của Hội đồng tư vấn đặc xá xét duyệt quyết định cuối cùng trước khi báo cáo Chính phủ trình Chủ tịch nước ký quyết định đặc xá. Quy trình này được đảm bảo rất chặt chẽ, khách quan, minh bạch, dân chủ, công khai và đúng quy định pháp luật.

P.V: Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Bộ Công an đã có những hỗ trợ gì để người được đặc xá trở về địa phương an toàn, nhanh chóng tái hóa nhập cộng đồng, thưa ông?

Thiếu tướng Lê Quốc Hùng: Chúng tôi cũng đã chủ động chuẩn bị một kế hoạch rất chi tiết. Sau khi Chủ tịch nước ký các quyết định đặc xá, chúng tôi sẽ tổ chức xét nghiệm cho các phạm nhân được đặc xá đảm bảo âm tính SARS Co-V-2 trước khi công bố quyết định đặc xá để cho họ trở về địa phương.

Đồng thời để đảm bảo tuyệt đối an toàn không để phạm nhân nào bị ảnh hưởng của dịch bệnh mà không thực hiện được quyết định đặc xá, chúng tôi đã yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp nơi có người đặc xá dự kiến trở về có kế hoạch đón tiếp, giúp cho họ di chuyển về đến nhà an toàn theo đúng các quy định phòng dịch.

Các trại giam phải giải quyết hỗ trợ về trang phục, tiền tàu, xe, tiền ăn dọc đường theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời hỗ trợ những trường hợp khó khăn, để không một ai không có điều kiện tái hòa nhập cộng đồng.

Mặt khác, chúng tôi cũng đã chỉ đạo công an địa phương chủ động có kế hoạch đón tiếp giải quyết các chế độ, chính sách cho người sau khi được đặc xá như: cấp lại các loại giấy tờ tùy thân, cho nhập hộ khẩu và giới thiệu vào các tổ chức, doanh nghiệp để có cơ hội tìm kiếm công ăn việc làm, sớm ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng và không tái phạm tội.

P.V: Đối với những phạm nhân là người nước ngoài được đặc xá lần này, việc hỗ trợ được thực hiện như thế nào, thưa ông?

Thiếu tướng Lê Quốc Hùng: Các phạm nhân người nước ngoài được đối xử bình đẳng như những phạm nhân mang Quốc tịch Việt Nam. Lần này, chúng tôi đã chủ động trao đổi với Bộ Ngoại giao để bộ có trao đổi cụ thể với các Đại sứ quán, các Tổng lãnh sự quán, các cơ quan ngoại giao của các nước có phạm nhân được đặc xá, để họ chủ động kế hoạch đón tiếp, tiếp nhận người được đặc xá trở về, sớm đoàn tụ với gia đình và đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch bệnh.

P.V: Xin cảm ơn ông!