Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu đảm bảo 3 mục tiêu đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Kỳ thi tốt nghiệp THPT phải đạt được ba mục tiêu đó là đề thi an toàn, bài thi trung thực và kết quả phải tin cậy, phản ánh đúng năng lực bài làm của thí sinh.

Chiều 29/6, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại tỉnh Nghệ An.

Kỳ thi năm nay, toàn tỉnh Nghệ An có 36.743 thí sinh dự thi tại 69 điểm thi. Theo kế hoạch, toàn tỉnh có 1584 phòng thi. Ngoài phòng thi dự phòng, mỗi địa phương cũng đã bố trí thêm 1 điểm thi dự phòng để phòng tránh những tình huống bất thường.

Báo cáo với đoàn công tác tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành cho biết đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của Nghệ An đã cơ bản hoàn thành. Trong đó, đã chuẩn bị đầy đủ lực lượng tham gia kỳ thi, chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị và xây dựng các phương án đảm bảo an toàn tại các kỳ thi.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã xây dựng các phương án in sao, vận chuyển đề thi bài thi và bảo quản đề thi, bài thi. Trước đó, chuẩn bị cho kỳ thi được diễn ra thuận lợi, an toàn, đúng quy chế, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã tổ chức tập huấn cho tất cả các lực lượng tham gia thanh tra, kiểm tra.

Về phía các địa phương cũng đã rà soát, lập danh sách và có kế hoạch hỗ trợ các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, học sinh khuyết tật; thí sinh cư trú tại các vùng chịu ảnh hưởng thiên tai và không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hay đi lại. Ngoài ra, tỉnh đoàn Nghệ An cũng đã xây dựng kế hoạch và huy động lực lượng đoàn viên thành lập các đội “Tiếp sức mùa thi” để hỗ trợ các thí sinh.

Tại buổi làm việc, đại diện các ban, ngành và các địa phương trong tỉnh cũng đã có nhiều ý kiến đóng góp về việc chuẩn bị kỳ thi của tỉnh Nghệ An. Các thành viên trong đoàn công tác qua kiểm tra thực tế ở một số điểm thi của Nghệ An cũng đã có nhiều góp ý để việc tổ chức kỳ thi được diễn ra thuận lợi. Trong đó, lưu ý đến việc đảm bảo an ninh an toàn, lưu ý việc sử dụng công nghệ cao, quá trình vận chuyển đề thi trong điều kiện địa bàn rộng, đường đi lại khó khăn…

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long cho biết, dù Nghệ An là một trong những tỉnh có số thí sinh cao nhất cả nước, địa hình phức tạp, đi lại khó khăn nhưng Nghệ An đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện và xây dựng các phương án dự phòng cho các tình huống bất thường.

Tỉnh sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp để việc tổ chức kỳ thi diễn ra an toàn nhằm đạt được mục tiêu cao nhất đó là công nhận tốt nghiệp và xét tuyển vào các trường đại học.

Kết luận cuộc họp Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã khẳng định Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 có ý nghĩa hết sức quan trọng và là một cơ sở để đánh giá chất lượng dạy và học của các nhà trường, các địa phương. Chính vì thế, kỳ thi phải đạt được ba mục tiêu đó là đề thi an toàn, bài thi trung thực và kết quả phải tin cậy, phản ánh đúng năng lực bài làm của thí sinh.

Qua kiểm tra thực tế, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng đoàn công tác cũng đánh giá cao công tác chuẩn bị của Nghệ An. Trong thời gian tới, để hoàn thành mục tiêu đề ra, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn cũng đề nghị tỉnh cần tiếp tục chú trọng cả về cơ sở vật chất, nhân lực và vật lực. Thứ trưởng cũng lưu ý trong quá trình chuẩn bị Nghệ An cần lưu ý đến vấn đề tập huấn cho đội ngũ làm công tác coi thi, đảm bảo được đề thi an toàn từ nơi in sao đề, đặt đề thi, vận chuyển đề thi…

Ngoài ra, tỉnh cũng cần quan tâm đến các thí sinh dự thi, xây dựng các kế hoạch để tạo điều kiện cho những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tỉnh cũng cần lưu ý đến vấn đề tuyên truyền, nhắc nhở để thí sinh không mắc phải sai lầm trong quá trình làm bài.

Đây cũng là năm đầu tiên, Kỳ thi có nhiều thay đổi trong phương án xét tuyển nên thứ trưởng lưu ý tỉnh cần quan tâm để hỗ trợ thí sinh, đặc biệt là những thí sinh tự do để đảm bảo quyền lợi cho mọi thí sinh dự thi.