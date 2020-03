Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đức Trung giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

Trao quyết định, phát biểu chúc mừng đồng chí Nguyễn Đức Trung, đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đánh giá, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An là cán bộ đào tạo cơ bản, có trình độ chuyên môn, tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có khả năng tổng hợp, nắm bắt thông tin, tham mưu và chỉ đạo xử lý kịp thời những công việc phức tạp, nhạy bén và đã hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ, được giao. Đồng chí đã trưởng thành và trải qua nhiều vị trí công tác nhiều đơn vị khác nhau tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng mong muốn Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, nhân dân tỉnh Nghệ An tiếp tục quan tâm ủng hộ, tạo điều kiện cho đồng chí Nguyễn Đức Trung hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình đề nghị trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An luôn luôn quan tâm, cộng tác, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi nhất để đồng chí Nguyễn Đức Trung hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình phát biểu, giao nhiệm vụ cho tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Trên cương vị công tác mới, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị đồng chí Nguyễn Đức Trung tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng tiếp cận công việc, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, cầu thị, học hỏi, sâu sát cơ sở, gần gũi với mọi người để cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An chủ động, sáng tạo, tiếp tục lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư chúc mừng đồng chí Nguyễn Đức Trung. Ảnh: Thành Cường

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng nhắn nhủ, tin tưởng tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhanh chóng tiếp cận công việc, hóa thân thực sự vào môi trường mới, coi Nghệ An là quê hương thứ 2, để toàn tâm, toàn ý rèn luyện, phấn đấu và đóng góp được nhiều nhất cho tỉnh Nghệ An.

Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Thành Cường

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Đức Trung - tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An bày tỏ vinh dự, tự hào khi được phân công công tác về tỉnh Nghệ An, nhưng đồng thời cũng là áp lực, trách nhiệm nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà.