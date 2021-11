Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và đoàn công tác thăm, làm việc tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 26/11, Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao do đồng chí Nguyễn Quốc Dũng - Thứ trưởng dẫn đầu đến thăm và làm việc tại Nghệ An. Tiếp và làm việc với đoàn, về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện một số sở, ngành cấp tỉnh.