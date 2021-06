Thứ trưởng Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại BV ĐK TP. Vinh và CDC Nghệ An

Ngày 20/6, Đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên - Phó Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 dẫn đầu đã về làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An. Trước giờ làm việc, đoàn đã tới kiểm tra thực tế tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Cường