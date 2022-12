Thứ trưởng Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng chống HIV tại Trại giam số 6

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Chiều 8/12, đoàn công tác liên ngành do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương dẫn đầu đã có cuộc kiểm tra về phòng chống HIV/AIDS, công tác phòng chống ma túy mại dâm tại Trại giam số 6 - Bộ Công an. Đi cùng đoàn còn có đại diện Bộ Công an, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Tại đây, đoàn kiểm tra hệ thống cơ sở vật chất phục vụ công tác khám và điều trị, đồng thời thăm gặp với một số phạm nhân để nắm tình hình. Theo báo cáo của Trại giam số 6, tại đây có hơn 600 cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ giam giữ, cải tạo gần 4.000 phạm nhân. Trong đó có 145 phạm nhân nhiễm HIV/ AIDS, nhiều phạm nhân có bệnh liên quan đến ma túy, mại dâm.

"Thực hiện các chính sách chế độ của nhà nước, sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an và các cơ sở y tế, thời gian qua đơn vị đã tập trung làm tốt công tác khám chữa bệnh cho người nhiễm HIV và các loại bệnh liên quan đến ma túy, mại dâm. Tuy nhiên do tính đặc thù của trại giam và các điều kiện cơ sở vật chất, nguồn nhân lực còn hạn chế nên công tác quản lý điều trị còn gặp nhiều khó khăn", lãnh đạo Trại giam số 6 cho biết.

Sau khi nghe ý kiến của lãnh đạo trại và đại diện các bộ, ngành, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương đã đánh giá cao các hoạt động khám chữa bệnh của Trại giam số 6, ghi nhận những khó khăn mà đơn vị đang gặp. Thứ trưởng cho biết lãnh đạo Bộ rất quan tâm tới công tác khám chữa bệnh nói chung và với các loại bệnh xã hội ở các trại giam nói riêng.

Thứ trưởng đề nghị Cục Y tế cần tham mưu đề xuất để Bộ Y tế thực hiện việc cung cấp các cơ sở vật chất như nhà làm việc, máy móc thiết bị, các loại thuốc men, sinh phẩm, hóa chất cần thiết và tập huấn chuyển giao KHKT để các trại giam thực hiện tốt hơn việc khám điều trị HIV/AIDS và các loại bệnh liên quan đến ma túy, mại dâm. Cùng với đó là tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sỹ và phạm nhân tầm quan trọng của việc quản lý điều trị các loại bệnh liên quan đến HIV/ AIDS, ma túy, mại dâm, dịch Covid-19...