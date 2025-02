Quốc tế Thủ tướng Anh sẵn sàng đưa quân đội vào Ukraine Thủ tướng Anh tuyên bố sẵn sàng đưa quân đội vào Ukraine, gây áp lực buộc các nhà lãnh đạo châu Âu phải làm điều tương tự tại hội nghị thượng đỉnh ở Paris ngày 17/2.

Thủ tướng Keir Starmer cho biết, Anh sẽ "sẵn sàng và mong muốn đóng góp vào việc đảm bảo an ninh cho Ukraine bằng cách đưa quân đội của chúng tôi vào cuộc nếu cần thiết". Ảnh: Telegraph

Theo tờ Telegraph (Anh), Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố ông "sẵn sàng và mong muốn" đưa quân đội Anh đến Ukraine để thực thi bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào.

Trong một bài viết độc quyền cho tờ Telegraph, Thủ tướng Starmer cho biết, ông không đưa ra quyết định xem xét đưa quân nhân Anh "vào nơi nguy hiểm" một cách dễ dàng. Đây là lần đầu tiên ông tuyên bố rõ ràng rằng, ông đang cân nhắc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình của Anh tới Ukraine, và đưa ra tuyên bố này trước cuộc họp với các nhà lãnh đạo châu Âu tại Paris vào ngày 17/2.

Cuộc họp khẩn cấp về vấn đề Ukraine được triệu tập theo đề nghị của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, sau khi có thông tin các nhà lãnh đạo châu Âu không được mời tham dự các cuộc đàm phán hòa bình đầu tiên về Ukraine giữa Mỹ và Nga, và các thành viên cấp cao trong chính quyền Tổng thống Donald Trump đã ra hiệu rằng, sự hỗ trợ an ninh của Mỹ cho châu Âu sẽ bị cắt giảm.

Quyết định của Thủ tướng Starmner sẽ gây áp lực lên các đồng minh, đặc biệt là Đức, để công khai ủng hộ ý tưởng về lực lượng gìn giữ hòa bình châu Âu tại Ukraine. Thủ tướng Starmer cũng gợi ý rằng, Anh có thể đóng một “vai trò độc nhất” như một cầu nối giữa châu Âu và Mỹ trong tiến trình hòa bình Ukraine.

Theo tờ Kommersant (Nga), phái đoàn cấp cao của Mỹ và Nga dự kiến sẽ gặp nhau tại Riyadh, Saudi Arabia ngày 18/2. Phái đoàn của Mỹ được đại diện bởi Ngoại trưởng Marco Rubio, Cố vấn An ninh quốc gia Mike Walz, và đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff.

Ukraine không được mời tham gia bàn đàm phán và Thủ tướng Starmer cảnh báo rằng, không nên loại Kiev khỏi các cuộc đàm phán, ví việc này giống như quyết định của Mỹ khi loại Chính phủ Afghanistan khỏi các cuộc đàm phán về việc rút quân hỗn loạn khỏi Afghanistan.

Ông Starmer cho biết: “Anh sẵn sàng đóng vai trò dẫn đầu trong việc đẩy nhanh công tác đảm bảo an ninh cho Ukraine. Điều này bao gồm hỗ trợ thêm cho quân đội Ukraine - nơi Anh đã cam kết 3 tỷ Bảng Anh mỗi năm, ít nhất cho đến năm 2030. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là sẵn sàng và mong muốn đóng góp vào việc đảm bảo an ninh cho Ukraine bằng cách đưa quân đội của Anh vào cuộc nếu cần thiết. Tôi không nói điều đó một cách dễ dàng. Tôi cảm thấy rất sâu sắc trách nhiệm đi kèm với việc có khả năng đưa quân nhân vào nguy hiểm.

“Nhưng bất kỳ vai trò nào trong việc giúp đảm bảo an ninh cho Ukraine đều giúp đảm bảo an ninh cho lục địa của chúng ta và an ninh của đất nước này. Sự kết thúc của cuộc chiến này, khi nó đến, không thể chỉ là một sự tạm dừng tạm thời trước khi Nga tấn công lần nữa” - Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết.