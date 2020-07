Thủ tướng Chính phủ: Cần có chính sách, giải pháp đặc biệt trong trạng thái bình thường mới

Tại điểm cầu Nghệ An, các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ủy viên UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị. Ảnh: Thành Duy

Tốc độ tăng trưởng GDP quý II của cả nước đạt 0,36%, tính chung 6 tháng đầu năm tăng 1,81%. Đây là mức tăng trưởng thấp nhất trong 10 năm qua đối với nước ta. Tuy nhiên, trong bối cảnh toàn cầu bị tác động mạnh của đại dịch Covid -19, Việt Nam là một trong số ít quốc gia có mức tăng trưởng dương.

Tại Nghệ An, 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) ước tăng 2,69%, trong đó khu vực nông lâm, thủy sản tăng 4,98%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 5,11% (riêng công nghiệp chỉ tăng 1,58%, xây dựng tăng 9,47%); khu vực dịch vụ tăng 0,2%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm bằng 99,41% so với cùng kỳ năm 2019. Thu ngân sách ước thực hiện hơn 6.964,5 tỷ đồng, đạt 45,8% dự toán và bằng 94,4% so với cùng kỳ năm 2019.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, trong 6 tháng qua, nước ta có đối sách đúng, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ. Đặc biệt là được sự ủng hộ, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, Việt Nam đã sớm ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh, tạo tiền đề quan trọng để chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội; giữ gìn quốc phòng, an ninh của đất nước. Thế giới đánh giá cao thành quả kiểm soát, chỉ đạo phòng, chống dịch của nước ta.