Thủ tướng Chính phủ: Chấm dứt tình trạng đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính

Sáng 19/4, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức phiên họp thứ tư để đánh giá tình hình thực hiện cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ và lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương. Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Tham dự có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh và đại diện các sở, ngành, địa phương.

MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP NGÀY CÀNG CAO

Tại phiên họp, Bộ Nội vụ đã công bố Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022 (SIPAS 2022) và Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR Index 2022).

Theo bảng xếp hạng, tỉnh Nghệ An xếp thứ 14/63 tỉnh, thành về Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022, tăng 21 bậc so với năm 2021; xếp thứ 16/63 tỉnh, thành về Chỉ số cải cách hành chính năm 2022, tăng 1 bậc so với năm 2021.

Trình bày báo cáo chuyên đề Cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số phục vụ người dân, doanh nghiệp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết, với nguyên tắc “Lấy con người là trung tâm, cải cách dẫn dắt, công nghệ hỗ trợ thúc đẩy”, công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số phục vụ người dân, doanh nghiệp đã đạt được một số kết quả nổi bật.

Các bộ, ngành đã tích cực triển khai việc cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đến nay đã cắt giảm, đơn giản hóa 2.189 quy định kinh doanh tại 175 văn bản quy phạm pháp luật. Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 1.099 quy định của 10 bộ, cơ quan.

Đẩy mạnh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Đến nay, đã có 25,9% kết quả giải quyết thủ tục hành chính được cấp bản điện tử có giá trị pháp lý để tái sử dụng, tăng 5 lần so với tháng 9/2022; 62,7% hồ sơ thủ tục hành chính được số hóa, trong đó có 25% được số hóa toàn trình từ khâu tiếp nhận đến trả kết quả theo đúng quy định, tăng 4 lần so với tháng 9/2022.

Các bộ, ngành, địa phương đã tích cực tái cấu trúc quy trình, cung cấp 4.390 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Cổng Dịch vụ công quốc gia đã có hơn 6 triệu tài khoản đăng ký; hơn 186 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái; hơn 12.5 triệu hồ sơ trực tuyến thực hiện từ Cổng; hơn 7,8 triệu giao dịch thanh toán trực tuyến với số tiền hơn 4,8 nghìn tỷ đồng.

Cổng Thông tin một cửa quốc gia đã thực hiện 250/261 dịch vụ công trực tuyến của 13 bộ, ngành triển khai theo cơ chế một cửa quốc gia với hơn 55 nghìn doanh nghiệp tham gia. Tăng cường công khai, minh bạch; tạo thuận lợi cho người dân thực hiện theo dõi, giám sát, đánh giá và trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước.

Đến nay đã cấp hơn 79,5 triệu thẻ căn cước gắn chip điện tử cho công dân, tăng gần 2,9 triệu thẻ so với năm 2022, kích hoạt trên 6 triệu tài khoản VNeID; hoàn thành tích hợp 21/25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu lên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Để giảm tầng nấc, khâu trung gian, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan hành chính, giúp tiết kiệm thời gian, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định phê duyệt phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ. Đến nay, đã thực thi phương án phân cấp 81 thủ tục hành chính tại 15 văn bản quy phạm pháp luật.

Tại phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ và lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đã tập trung thảo luận các giải pháp, nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Nhiều địa phương đã chia sẻ những kinh nghiệm, bài học quý, cách làm hay trong công tác cải cách hành chính; đồng thời đề xuất, kiến nghị tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

NÂNG CAO VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TRONG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá, trong thời gian qua, tình hình thực hiện cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, phục vụ người dân, doanh nghiệp đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhiệm vụ cải cách hành chính, làm hài lòng người dân đã có sự lan toả, các cấp, các ngành, các địa phương, nhất là người đứng đầu. Chỉ số hài lòng của người dân và Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 đạt trên 80%.

Thủ tướng nhấn mạnh, cải cách hành chính là một trong 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược, được Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai. Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, phục vụ người dân, doanh nghiệp vẫn còn nhiều “điểm nghẽn, nút thắt”, nhiều vướng mắc, tồn tại, hạn chế gây cản trở cho đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

Tiến độ xử lý văn bản quy phạm pháp luật chưa đáp ứng yêu cầu; thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực còn chồng chéo, rào cản, chưa sát thực tế, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp. Việc cắt giảm đơn giản hoá quy định kinh doanh còn chậm. Việc ban hành quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong nội bộ còn chậm. Tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến còn thấp, hồ sơ xử lý quá hạn còn cao, số hoá hồ sơ còn chậm...

Trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị thấm nhuần tư tưởng, đầu tư cho cải cách hành chính là đầu tư cho phát triển, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị, cơ quan. Đẩy mạnh kết nối dữ liệu theo tinh thần trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt.

Xác định cải cách hành chính đóng vai trò dẫn dắt, ứng dụng công nghệ thông tin là công cụ hiệu quả để thực hiện nhiệm vụ, giải pháp đề ra; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; chú trọng công tác phối hợp đảm bảo đồng bộ, nhất quán; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tăng cường kiểm tra, giám sát.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu chấm dứt tình trạng đùn đẩy trách nhiệm giữa các cơ quan, bộ, ngành, giữa Trung ương với địa phương trong giải quyết thủ tục hành chính; không xử lý những nhiệm vụ không thuộc thẩm quyền, phản ứng chính sách; xử lý các vướng mắc liên quan đến người dân, doanh nghiệp phải nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả hơn nữa; xử lý cán bộ vi phạm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm; động viên, khen thưởng những cán bộ dám nghĩ, dám làm.

Có các giải pháp thiết thực, hiệu quả ngăn chặn, nguy cơ ảnh hưởng đến cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính ảnh hưởng đến người dân, doanh nghiệp. Chú trọng công tác truyền thông, nhất là truyền thông chính sách giúp người dân hiểu những điểm mới, chia sẻ những vấn đề khó khăn, vướng mắc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành tiếp tục tham mưu, chỉ đạo triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính theo kế hoạch, coi đây là một trong nhiều công cụ đánh giá năng lực cán bộ.

Khẩn trương ban hành sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền, cắt giảm đơn giản hoá quy định kinh doanh, các thủ tục không cần thiết; Tương tác nhiều hơn với doanh nghiệp, người dân để chính sách dễ đi vào cuộc sống, sát thực tế, có tính khả thi, mang lại hiệu quả tốt hơn.