Thời sự Thủ tướng Chính phủ: Chuyển đổi số phải gắn với 'toàn dân, toàn diện, toàn trình' Chiều 6/2, tại trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì Phiên họp lần thứ 10 tổng kết hoạt động của Ủy ban và Đề án 06 năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.



Quang cảnh hội nghị tại trụ sở Chính phủ. Ảnh: Chinhphu.vn

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Phiên họp được truyền trực tuyến tới điểm cầu các bộ, ngành, UBND các địa phương trong cả nước. Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Nghệ An tăng 9 bậc Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp

Năm 2024, Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ 71/193 quốc gia trong bảng xếp hạng Chính phủ điện tử của Liên hợp quốc (công bố tháng 9/2024), tăng 15 bậc so với 2022. Đây là lần đầu tiên Việt Nam được xếp vào nhóm quốc gia có Chỉ số phát triển chính phủ điện tử (EGDI) ở mức "Rất cao".

Đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Đồng chủ trì có lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông và Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Năm qua, nước ta cũng đã giải quyết được nhiều điểm nghẽn về thể chế tồn tại từ lâu và tạo không gian, động lực phát triển mới cho nền kinh tế. Đặc biệt, chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn mở ra con đường, không gian phát triển mới về công nghiệp công nghệ số, với cách tiếp cận độc đáo, thể hiện khát vọng lớn và quyết tâm cao.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương cũng đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số có trọng tâm, trọng điểm, có mũi đột phá, tiếp tục phát triển mạnh mẽ 3 trụ cột chính: Chính phủ số, Kinh tế số và Xã hội số.

Nổi bật là Cổng Dịch vụ công quốc gia tiếp tục phát huy hiệu quả với 4.475 thủ tục được tích hợp (70,8% tổng số thủ tục hành chính). Tỷ trọng kinh tế số ước đạt 18,3% GDP, tốc độ tăng trưởng vượt 20%/năm, cao gấp 3 lần tốc độ tăng trưởng GDP, nhanh nhất Đông Nam Á. Số lượng tài khoản VNeID đã kích hoạt trên 55,25 triệu, vượt mục tiêu 40 triệu tài khoản người dùng trong Đề án 06/CP;…

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Tại Nghệ An, đến nay tỉnh đã đạt được 10/11 mục tiêu về Chính quyền số, 5/6 mục tiêu về Kinh tế số, 3/3 mục tiêu Xã hội số; 100% các cơ quan nhà nước, từ cấp tỉnh đến cấp xã được kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng với trên 849 điểm kết nối.

Theo đánh giá tại “Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của Bộ, ngành, địa phương trên hệ thống Cổng dịch vụ công quốc gia”, năm 2024 tỉnh Nghệ An tăng 9 bậc so với năm 2023, tiếp nhận trực tuyến tăng 19,6 %; số hóa hồ sơ tăng 28,1%; thanh toán trực tuyến tăng 34,87% so với năm 2023.

Chủ đề chuyển đổi số quốc gia năm 2025 là “Chuyển đổi số toàn diện để phát triển kinh tế số, tạo ra động lực mới cho tăng trưởng kinh tế”.

Tăng tốc, bứt phá trong năm 2025

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số biểu dương những nỗ lực, cố gắng, kết quả đạt được; đồng thời chỉ rõ những hạn chế, bất cập cần tiếp tục tập trung khắc phục thời gian tới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số phát biểu kết luận. Ảnh: Chinhphu.vn

Thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh 4 quan điểm chỉ đạo đối với chuyển đổi số.

Chuyển đổi số phải gắn chặt với cuộc cách mạng về cải cách bộ máy hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Chuyển đổi số phải gắn với toàn dân, toàn diện, toàn trình ở tất cả các ngành, các cấp và phù hợp với xu thế phát triển của thế giới, đáp ứng yêu cầu của Nhân dân.

Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo là yêu cầu khách quan; là lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu để phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số phải lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể để thúc đẩy sự phát triển.

Các đồng chí chủ trì hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ đồng thời chỉ rõ tinh thần "tăng tốc", "bứt phá" trong năm 2025 trong chuyển đổi số toàn diện; số hóa các ngành kinh tế; phát triển hạ tầng số; phát triển nhân lực số và phát triển Chính phủ số, xã hội số, công dân số.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Người đứng đầu Chính phủ đồng thời nhấn mạnh những nhiệm vụ giải pháp, trọng tâm trong thời gian tới; đặc biệt lưu ý, các bộ, ngành, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình để tổ chức thực hiện thật tốt Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57 để góp phần vào tăng trưởng 2 con số trong thời gian tới.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu đã bấm nút công bố khai trương thí điểm Hệ thống điều phối dữ liệu y tế