Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Quỳnh Lưu đạt chuẩn nông thôn mới

Đường về làng Quỳnh (xã Quỳnh Đôi, Quỳnh Lưu). Ảnh tư liệu: Nhật Thanh

Theo đó, Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Nghệ An có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Lưu tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.Huyện Quỳnh Lưu có 32/32 xã (100%) đạt chuẩn nông thôn mới . Trong đó có 3 xã là Quỳnh Đôi, Quỳnh Lương, Quỳnh Hậu được Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và xã Quỳnh Đôi đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021.Huyện đạt 9/9 (100%) tiêu chí huyện nông thôn mới theo Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Huyện phấn đấu đến năm 2025 có 15 - 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2-3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.Sau những nỗ lực phấn đấu không ngừng trong nhiều năm qua, việc được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới là niềm vinh dự, tự hào to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quỳnh Lưu.