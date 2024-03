Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh tăng chỉ tiêu đất dành cho khu kinh tế tại Nghệ An đến năm 2025 đạt gần 80.000 ha

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia đến năm 2025 phân bổ trên địa bàn tỉnh Nghệ An dành cho khu kinh tế là 20.776 ha, nay được điều chỉnh lên gấp hơn 3,8 lần, đạt 79.731 ha.

Nhà máy tại KCN VSIP Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Đây là một trong các nội dung tại Quyết định số 227/QĐ-TTg ngày 12/3/2024 điều chỉnh một số chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phân bổ tại Quyết định số 326/QĐ-TTg do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thừa ủy quyền ký ban hành.

Cụ thể, theo Quyết định số 227/QĐ-TTg, Thủ tướng đồng ý điều chỉnh 6 chỉ tiêu sử dụng đất so với chỉ tiêu được phân bổ trước đây tại Quyết định số 326/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm (2021-2025) ban hành ngày 9/3/2022.

Trong đó, có 3 chỉ tiêu giảm diện tích được phân bổ. Cụ thể, chỉ tiêu đất nông nghiệp phân bổ tại Nghệ An giảm 161 ha, từ 1.475.422 ha xuống còn 1.475.261 ha; chỉ tiêu đất trồng lúa giảm 12 ha, từ 100.484 ha xuống 100.472 ha, trong đó, đất chuyên dùng trồng lúa nước giảm 10 ha, từ 90.190 ha xuống 90.180 ha. Đất phi nông nghiệp cũng được điều chỉnh giảm 19 ha từ 155.375 ha xuống 155.536 ha.

3 chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 được phân bổ tăng. Đất an ninh tăng 233 ha, từ 1.419 ha lên 1.652 ha; đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia tăng 60 ha, từ 73.297 ha lên 73.357 ha, trong đó, đất dành cho công trình năng lượng tăng 60 ha, từ 11.530 ha lên 11.590 ha.

Đặc biệt, chỉ tiêu sử dụng đất được điều chỉnh tăng nhiều nhất chính là đất khu kinh tế, tăng 58.955 ha, từ 20.776 ha lên 79.731 ha.

Quy hoạch sử dụng đất quốc gia là quy hoạch cấp quốc gia có ý nghĩa rất quan trọng, đây là công cụ nhằm cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia về phân bổ và khoanh vùng đất đai cho các ngành, lĩnh vực và các địa phương trên cơ sở tiềm năng đất đai.

Do đó, việc Thủ tướng Chính phủ đồng ý tăng chỉ tiêu đất khu kinh tế sẽ tạo điều kiện cho Nghệ An tạo quỹ đất đầu tư phát triển trong tương lai. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, việc mở rộng ranh giới, diện tích Khu Kinh tế Đông Nam được tỉnh xác định là nhiệm vụ cấp bách khi diện tích quy hoạch hiện hữu chỉ 20.776,47 ha, trở thành “chiếc áo quá chật” so với tình hình thực tế và định hướng, chiến lược phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Do đó, vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã thông qua Đề án, theo đó mở rộng ranh giới, diện tích Khu Kinh tế Đông Nam từ 20.776,47 ha lên 104.269,94 ha; trong đó, có 93.319,94 ha đất liền và 10.950 ha mặt biển, bao gồm 57 xã, thị trấn, phường thuộc 10 huyện, thành phố, thị xã. Khu Kinh tế Đông Nam, theo Đề án, cũng được đổi tên thành Khu Kinh tế Nghệ An

Việc mở rộng này sẽ đảm bảo tạo quỹ đất đầu tư phát triển trong tương lai cho Nghệ An, xây dựng Khu Kinh tế Nghệ An trở thành 1 trong 2 động lực tăng trưởng chính của tỉnh; là khu vực phát triển năng động, một trọng điểm phát triển của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Trung Bộ, tạo động lực mạnh để thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An và các tỉnh lân cận phát triển nhanh, thu hẹp khoảng cách phát triển với vùng kinh tế trọng điểm cả nước.

Công nhân làm việc tại Công ty LuxShare ICT ở KCN VSIP Nghệ An. Ảnh: Thành Duy