Thủ tướng Chính phủ dự, chỉ đạo hội nghị tổng kết ngành Tài chính

Năm 2020, Nghệ An thu NSNN năm 2020 đạt 17.363 tỷ đồng, đạt 111,6% dự toán HĐND điều chỉnh, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó: Thu nội địa 16.186 tỷ đồng, đạt 117,6% dự toán, tăng 11,3% so với cùng kỳ; Loại trừ số thu tiền sử dụng đất và thu xổ số kiến thiết thì thu nội địa thực hiện 11.104 tỷ đồng, đạt 100,7% dự toán, tăng 4,8% so với cùng kỳ; Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 1.178 tỷ đồng, đạt 65,5% dự toán, bằng 72,1% so với cùng kỳ. Chi NSNN năm 2020 là 29.688 tỷ đồng, đạt 108,1% dự toán HĐND tỉnh điều chỉnh.